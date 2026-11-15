Mauvaise nouvelle pour les parents : l’allocation de rentrée scolaire pourrait être versée en plusieurs fois pour économiser 600 millions d’euros

Les sénateurs ont inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale le principe d’une concertation préalable avant toute réforme de l’allocation de rentrée scolaire. L’amendement, porté par la sénatrice centriste Brigitte Bourguignon, ancienne ministre de la Santé dans le gouvernement d’Elisabeth Borne, a été adopté malgré l’avis défavorable du gouvernement.

Pour l’élue, rien ne devait changer « sans la concertation promise par le Premier ministre et sans que nous connaissions les paramètres ». Elle rappelle que le gouvernement vise 600 millions d’euros d’économies sur cette allocation, soit près de 30 % de son budget selon elle, par voie réglementaire et sans que le Parlement en connaisse les détails.

« Dans un pays où plus d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, ce n’est pas un détail ! », relaye Capital.

La ministre Stéphanie Rist a pourtant maintenu son opposition au texte. Elle s’est dite un peu gênée par le terme de concertation, « qui a une valeur parfois juridique », justifiant ainsi son avis défavorable. Le gouvernement n’a pas repris la parole par la suite. Face à cette position, la sénatrice centriste Nathalie Goulet est intervenue en soutien à ses collègues, interpellant l’exécutif d’un sobre « Vous proposez quoi alors ? ».

L’adoption de l’amendement n’a pas suffi à calmer la colère de la gauche sénatoriale. La sénatrice écologiste Mathilde Ollivier a dénoncé une réforme « décidée dans un bureau », estimant qu’une concertation servant à « habiller 600 millions d’euros d’économies ne serait qu’un alibi ».

Elle a demandé l’abandon pur et simple de cette économie. La communiste Cathy Apourceau-Poly a été plus directe encore, affirmant que si l’on touchait à ça, très franchement, on toucherait le fond. La socialiste Marion Canalès s’est quant à elle interrogée sur un possible report de la charge vers les collectivités, qui pourraient être sollicitées pour financer des kits de rentrée scolaire.

Échelonnement, carte prépayée, barème par âge

Faute de paramètres arrêtés, plusieurs pistes circulent déjà. Jocelyne Guidez, rapporteure de la branche famille pour le groupe Union centriste et indépendants, évoque un échelonnement du versement de l’allocation en plusieurs fois. « Voir comment on peut, peut-être, échelonner », a-t-elle formulé, précisant avoir échangé avec la ministre sur le montant même des 600 millions d’euros recherchés. Elle a ajouté que cela pouvait être une piste, en tout cas, sans trancher.

Auditionnée le 28 octobre 2026 par la commission des affaires sociales du Sénat, la directrice générale de la Caisse nationale des allocations familiales, Constance Bensussan, a évoqué un autre scénario : une carte prépayée qui limiterait les dépenses éligibles aux fournitures, aux vêtements de rentrée, à l’inscription à des activités sportives ou culturelles, et à la cantine.

Elle s’appuie sur des études menées auprès des familles pour étayer cette piste. Une révision du barème selon l’âge de l’enfant est également sur la table, une option qu’elle juge intéressante, même si elle reconnaît qu’un dispositif de carte prépayée nécessiterait de recourir à un prestataire, ce qui « viendrait amoindrir les économies recherchées ».

L’allocation de rentrée scolaire est versée en août à près de trois millions de familles, pour un budget total d’environ 2,23 milliards d’euros. Son montant varie peu selon l’âge de l’enfant, 427 euros pour les 6-10 ans, 450 euros pour les 11-14 ans et 466 euros pour les 15-18 ans, alors que les dépenses de fournitures diffèrent nettement entre le primaire, le collège et le lycée.

Elle reste soumise à des plafonds de ressources calculés sur les revenus de l’année N-2 : 28 956 euros pour un enfant, 35 638 euros pour deux.