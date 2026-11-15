Cyberattaque chez Maileva : pourquoi des locataires qui n’ont jamais utilisé ce service sont concernés

La Poste a confirmé le 14 novembre le vol des coordonnées de 22 millions de destinataires. Parmi eux peuvent figurer des ménages dont le bailleur a confié l’envoi de lettres à Maileva. Deux organismes de logement social ont prévenu leurs locataires.

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La Rédaction
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Cyberattaque chez Maileva : pourquoi des locataires qui n’ont jamais utilisé ce service sont concernés © Social Mag
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Un locataire peut avoir reçu pendant des années les lettres de son bailleur sans avoir jamais entendu parler de Maileva. C’est précisément le rôle de cette filiale de Docaposte, au sein du groupe La Poste : d’autres entreprises lui confient l’expédition de leur courrier. Le nom et l’adresse du destinataire passent ainsi par le prestataire, même si ce destinataire n’a ouvert aucun compte chez lui.

Samedi 14 novembre, La Poste a confirmé à l’AFP que la cyberattaque survenue à la mi-septembre chez Maileva avait entraîné le vol des coordonnées de 22 millions de personnes. Dans sa déclaration relayée par TV5MONDE, la direction de Maileva cite le prénom, le nom et l’adresse postale. Ce total couvre les destinataires des entreprises clientes, bien au-delà des seuls locataires.

Ce que le bailleur peut préciser

Flandre Opale Habitat avait averti ses locataires dès le 3 novembre. Son avis détaillé porte sur des lettres expédiées au cours des dix dernières années. Selon le courrier, un numéro de client, des renseignements sur le logement, une adresse électronique ou un montant de facture ont aussi pu être accessibles. Le bailleur distingue les renseignements susceptibles d’avoir figuré dans les lettres de ceux dont la consultation serait établie pour un ménage précis.

En Occitanie, Altéal a également averti ses locataires que Maileva assurait l’envoi d’une partie de ses courriers. Pour un résident, c’est donc l’avis de son propre organisme qui permet de savoir quels envois sont concernés. Les dix années mentionnées par Flandre Opale Habitat décrivent le périmètre examiné par ce bailleur.

Si un interlocuteur connaît déjà le nom du locataire, son adresse et même une référence de dossier, ces détails ne suffisent plus à authentifier un appel. Flandre Opale Habitat recommande de ne communiquer ni mot de passe ni coordonnées bancaires en réponse à une sollicitation suspecte. Les locataires qui souhaitent poser une question sur leurs données trouveront dans l’avis du bailleur les coordonnées de son délégué à la protection des données.

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