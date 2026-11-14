Aldi Suisse rappelle trois sortes de mini-filets de poulet, cinq dates sont à vérifier

Une barquette de mini-filets de poulet achetée chez Aldi en Suisse peut porter une date allant jusqu’à la fin du mois et faire déjà l’objet d’un rappel. Vendredi 13 novembre, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a annoncé que des listérias avaient été détectées dans ces produits. L’enseigne les a retirés de ses rayons. Pour les clients qui en ont encore au réfrigérateur, la consigne est de ne pas les consommer.

Les indications à retrouver sur l’emballage

La mise en garde de l’OSAV permet de vérifier son achat à partir de trois indications. Il s’agit de mini-filets de poitrine de poulet en conditionnement de 150 g. Les recettes portent les noms Mini-Classic, Mini-Curry et Mini-Paprika. La date de durabilité minimale imprimée sur l’emballage est l’une des suivantes : 14, 17, 20, 24 ou 30 novembre 2026.

Le rappel couvre l’ensemble des magasins Aldi Suisse. Pour un ménage frontalier qui fait ses courses de part et d’autre de la frontière, c’est donc le lieu d’achat qui compte. L’avis suisse ne désigne aucun point de vente en France. Une photographie des emballages figure dans la mise en garde pour aider à reconnaître les produits.

Si le poulet a déjà été consommé, l’office suisse conseille de consulter un médecin en cas de doute. Il précise que l’infection peut passer inaperçue chez une personne dont les défenses immunitaires fonctionnent normalement. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées figurent parmi celles qui risquent des complications graves.