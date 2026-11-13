Retraites espagnoles de 2027, il manque encore un mois pour connaître la hausse

En Espagne, les prix ont augmenté de 4,9 % sur un an en octobre. Pour les retraités qui perçoivent une pension contributive espagnole, y compris en France, ce chiffre entre dans un calcul qui couvre douze mois.

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Retraites espagnoles de 2027, il manque encore un mois pour connaître la hausse © Social Mag
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Sur les douze chiffres qui serviront à revaloriser les pensions contributives espagnoles au début de 2027, onze sont désormais connus. L’Institut national de la statistique espagnol a publié vendredi 13 novembre les prix d’octobre. Le panier de consommation coûtait 4,9 % de plus qu’un an auparavant. C’est le même écart qu’en septembre. Pour connaître la hausse des pensions, il faut encore attendre le chiffre de novembre.

Le bulletin espagnol contient deux pourcentages faciles à confondre. Entre septembre et octobre 2026, les prix ont augmenté de 0,6 %. Le chiffre de 4,9 % compare, lui, octobre 2026 à octobre 2025. C’est cette seconde comparaison, celle qui porte sur un an, qui entre dans le calcul des pensions.

Pourquoi décembre 2025 compte encore

L’article 58 de la loi espagnole sur la Sécurité sociale fixe la période utilisée. Pour la revalorisation de janvier, il faut prendre les douze taux d’inflation annuels qui précèdent décembre, puis en faire la moyenne. Pour 2027, la série commence donc en décembre 2025 et se termine en novembre 2026. Chaque mois pèse autant dans le calcul, y compris ceux du début de la période où les prix évoluaient à un autre rythme.

Autrement dit, appliquer dès maintenant 4,9 % au montant de sa retraite donnerait une estimation fondée sur un seul mois. Même si novembre affichait exactement le même taux qu’octobre, il faudrait toujours tenir compte des dix autres valeurs. Les prix de décembre 2026, en revanche, arriveront après la période de référence.

Pour un retraité qui a cotisé en Espagne et en France, cette distinction compte aussi au moment de regarder ses virements. Comme le précise le portail européen sur les pensions, les pays où une personne a acquis des droits lui versent en principe chacun leur part. Un pensionné installé en France peut ainsi percevoir une retraite espagnole. La revalorisation calculée à Madrid s’applique à cette part espagnole, tandis que la pension versée par une caisse française suit ses propres règles.

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