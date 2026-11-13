Enfant hospitalisé : les parents attendent encore les règles de prise en charge de l’hébergement

Rester près de son enfant pendant une hospitalisation peut obliger un parent à dormir loin de chez lui. Cinq mois après la loi du 12 juin 2026 sur l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap, les familles attendent encore de connaître les conditions de financement de cet hébergement. Interrogée le 10 novembre par la sénatrice Laure Darcos, la ministre déléguée Camille Galliard-Minier a indiqué que les services du ministère travaillaient sur ce point avec l’Assurance maladie.

Le financement des nuitées reste à préciser

Dans sa réponse au Sénat, la ministre a précisé que le décret en Conseil d’État restait à préparer. Elle n’a annoncé ce jour-là ni date de publication du texte ni montant de prise en charge. Une famille qui organise aujourd’hui un séjour auprès d’un enfant hospitalisé ne peut donc pas déduire de cette annonce quelle part de ses frais lui sera remboursée au titre du nouveau dispositif.

La question se pose également pour certaines dépenses de soins. Le gouvernement examine les modalités de remboursement de séances d’ergothérapie, de psychomotricité ou de diététique, ainsi que de bilans neuropsychologiques. Pour ces prestations, la ministre a détaillé les étapes attendues. Un avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire, avant de préciser les conditions de conventionnement des professionnels, les tarifs et les règles de remboursement. Le décret correspondant reste lui aussi à préparer.

Un calendrier distinct pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Au cours du même échange, le gouvernement a fait état d’une avancée pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH. Il a transmis au Conseil d’État les textes nécessaires pour expérimenter un délai d’attribution de deux mois et le versement d’une avance automatique. La ministre vise une publication de ces textes avant la fin de 2026. Ce calendrier porte sur l’expérimentation de l’AEEH. Il ne fixe aucune échéance pour la prise en charge des nuitées.

D’autres dispositions de la loi de juin sont déjà applicables, a rappelé la ministre. Elle a notamment cité l’allongement du congé à l’annonce d’un cancer ou d’un handicap, ainsi que l’assouplissement du congé de présence parentale et du renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale. Ces mesures répondent à une difficulté immédiate des familles, celle de pouvoir s’absenter de son travail pour accompagner son enfant. Pour le coût du séjour près de l’hôpital, les modalités concrètes restent à fixer.