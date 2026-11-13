Sur l’écran familial d’Apple, que voit la caméra quand on passe devant elle ?

Un même écran posé dans la cuisine peut montrer les rendez-vous d’un parent, puis changer de page quand un autre membre du foyer s’en approche. Pour y parvenir, le HomeView d’Apple doit repérer les visages dans la pièce. Une question se pose alors pour toutes les personnes qui passent devant, y compris les invités : où vont les images prises entre deux appels vidéo ?

Apple a détaillé le mécanisme le 12 novembre dans une note de son équipe de sécurité. En mode de reconnaissance, les images de la caméra arrivent en continu dans un compartiment isolé de la puce. C’est là que l’appareil repère un visage. Il peut ensuite comparer les caractéristiques du visage et de la voix aux profils que les habitants ont enregistrés.

D’après Apple, le logiciel principal de l’écran reçoit alors trois renseignements : un identifiant, une position et un degré de confiance dans le résultat. Pendant cette opération, les images et le son utilisés pour reconnaître la personne restent dans ces compartiments. Le calendrier peut ainsi s’ajuster au profil identifié sans que l’application ait à examiner le visage qui se trouve devant l’écran.

Ce que signale le voyant pendant un appel

Avec FaceTime, l’usage change. Cette fois, le correspondant doit pouvoir voir et entendre la personne qui appelle. Selon la documentation d’Apple, un composant dédié commande le voyant lumineux du HomeView. Il vérifie que celui-ci est allumé et suffisamment visible avant d’autoriser la transmission du flux demandé. Le voyant indique donc le passage à un accès actif aux capteurs. La reconnaissance d’un habitant peut déjà fonctionner en arrière-plan.

Le partage a aussi ses règles à l’écran. Jusqu’à six personnes peuvent disposer de leurs propres applications et widgets, tandis que les albums photo et les morceaux choisis pour être partagés restent accessibles aux invités, précise la présentation française du HomeView.

Les premières livraisons ont commencé ce 13 novembre, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, rapporte MacRumors. La France et l’Allemagne restent en dehors du lancement. Apple lie cette restriction à l’indisponibilité de Siri AI sur iOS dans l’Union européenne.