Près de 22 millions de foyers ne paient pas d’impôt sur le revenu : ce que ce chiffre signifie

Plus de la moitié des foyers ayant déclaré leurs revenus de 2025 n’ont pas d’impôt net sur le revenu à payer. Mais être non imposé ne signifie pas nécessairement être sans emploi, sans ressources ou ne bénéficier d’aucun avantage fiscal.

La France compte 42,1 millions de foyers ayant déclaré leurs revenus de 2025 et 20,1 millions de foyers imposés, selon les statistiques publiées par la DGFiP le 10 novembre 2026. Par différence, environ 22 millions ne sont pas imposés, soit 52,3 % des déclarants. Leur nombre a légèrement augmenté, de 0,3 % sur un an, alors que celui des foyers imposés progressait de 2,1 %.

La catégorie « non imposé » rassemble des situations très différentes. Certains foyers ont des revenus faibles ou nuls, d’autres bénéficient du quotient familial, de la décote ou de dispositifs réduisant leur impôt final. Cette statistique ne permet pas de décrire, à elle seule, le niveau de vie de chacun.

Une déclaration fiscale n’est pas forcément un ménage

Le mot « foyer » a un sens précis. L’Insee le définit comme l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Un couple vivant sous le même toit sans être marié ni pacsé peut déposer deux déclarations, tandis qu’un couple soumis à une imposition commune n’en dépose qu’une. Les 22 millions de foyers non imposés ne désignent donc pas directement 22 millions de familles ou de logements.

Le montant dû dépend également des personnes à charge. Le calcul de l’impôt au barème tient compte du nombre de parts du quotient familial : à revenu net imposable identique, la composition du foyer peut influer sur l’impôt. Le revenu fiscal de référence et le revenu net imposable ne sont d’ailleurs pas deux expressions interchangeables.

Pourquoi certains foyers reçoivent de l’argent du fisc

Les statistiques officielles montrent une autre particularité. Dans chacun des cinq premiers dixièmes de foyers classés par revenu fiscal de référence par part, l’impôt net moyen est négatif. Selon le tableau 4 du rapport DGFiP, il s’établit par exemple à −30 euros pour le premier dixième, à −111 euros pour le troisième et à −141 euros pour le quatrième. Cela traduit des remboursements liés aux crédits d’impôt, en moyenne pour chaque groupe ; tous les foyers de ces groupes ne reçoivent pas personnellement ce montant.

Une réduction d’impôt peut ramener l’impôt dû à zéro, sans créer de remboursement. Un crédit d’impôt peut, lui, être restitué lorsqu’il dépasse la somme à payer ou lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable, sous les conditions prévues. La DGFiP chiffre à 4,2 milliards d’euros les crédits d’impôt bénéficiant à des foyers non imposés.

Les dépenses pouvant ouvrir droit à certains crédits restent encadrées : la restitution n’est ni automatique ni versée à tous les foyers non imposés. Social Mag a détaillé séparément les bénéficiaires des crédits et réductions d’impôt en 2025.

La donnée à retenir est donc double : près de 22 millions de foyers n’ont pas d’impôt net sur le revenu à payer, mais ce groupe comprend des configurations familiales et des mécanismes fiscaux très variés. Ne pas payer cet impôt ne signifie pas être dispensé de tous les autres impôts et taxes.