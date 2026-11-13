En Toscane, Pistoia garde ses écoles et ses parcs fermés après une crue record de l’Ombrone

Jeudi, l’Ombrone Pistoiese a atteint 4,15 mètres à Pistoia, en Toscane. C’est la hauteur la plus élevée relevée sur ce torrent depuis le début des mesures instrumentales, selon la mairie. Vendredi matin, son niveau était redescendu à 1,18 mètre. Pour les familles, cette décrue n’a pourtant pas marqué le retour à une journée ordinaire : les crèches et les écoles de tous niveaux sont restées fermées.

La décision municipale couvre toute la journée du vendredi 13 novembre, jusqu’à 23 h 59. Elle s’applique aussi aux parcs publics, aux aires de jeux, aux cimetières et aux installations sportives municipales. Les marchés et foires de plein air ainsi que les manifestations organisées sur les places et dans les rues sont suspendus. Pour les visiteurs de passage, cela change aussi les possibilités de promenade : les chemins destinés aux piétons et aux vélos dans le lit de l’Ombrone sont fermés.

Deux cours d’eau ont mobilisé les équipes de surveillance. Sur l’Ombrone, la mesure de jeudi correspondait au troisième niveau de garde, le plus élevé de l’échelle locale. La Brana avait atteint 3,53 mètres avant de revenir à 1,57 mètre vendredi matin. Ce sont les hauteurs relevées dans les cours d’eau, pas la profondeur de l’eau dans les rues.

La mairie fait état de chaussées rouvertes ou en cours de réouverture après les inondations. Ailleurs, les dégâts imposent de maintenir les restrictions. À Cireglio, dans la zone de collines, le bord de la chaussée a cédé via di Lastricci. La pluie tombée sur les versants a également conduit les services de protection civile à surveiller le risque de glissement de terrain.

Le centre communal chargé de coordonner les interventions est resté ouvert toute la nuit de jeudi à vendredi. Dans son point de situation du 13 novembre, la Ville donne le numéro de la police locale, le 0573 22022, notamment pour les habitants qui ont besoin de sacs de sable.