Le 23 juin 2026, la direction de la SNCF a annoncé une prime exceptionnelle de 100 euros brut pour ses 150 000 cheminots, versée en juillet. Une réponse directe à la grève du 10 juin, qui avait paralysé les rails avec une mobilisation estimée à 50 % des effectifs selon la CGT. Pourtant, cette annonce sonne comme un aveu d’impuissance face aux revendications syndicales. Car au-delà du geste financier, les organisations de cheminots pointent l’essentiel : la filialisation imposée, la dégradation des conditions de travail et la disparition progressive du statut SNCF restent sans réponse.

La grève du 10 juin : 50 % de participation, un signal de ras-le-bol profond

Rarement la SNCF avait connu une telle unanimité syndicale. Le 10 juin 2026, quatre organisations (CGT, Unsa, SUD-Rail, CFDT) ont appelé ensemble à la grève, un front commun inédit qui témoigne de la gravité du malaise. Environ 50 % des cheminots ont répondu présent, paralysant une partie du trafic ferroviaire national. Ce taux de mobilisation, confirmé par plusieurs sources syndicales, dépasse largement les grèves habituelles et traduit un ras-le-bol généralisé.

Les revendications portées ce jour-là ne se limitaient pas à une simple demande salariale. Elles visaient la transformation structurelle en cours dans l’entreprise publique : la création de filiales régionales, la fin des recrutements au statut de cheminot depuis 2020, et la dégradation des conditions de travail sur fond d’infrastructures vieillissantes. La grève du 10 juin a révélé une fracture profonde entre la direction et le terrain, fracture que 100 euros ne suffiront pas à combler.

Quand quatre syndicats s’unissent : CGT, Unsa, SUD-Rail, CFDT face à la direction

L’unité syndicale constitue un événement en soi. CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT ne partagent pas toujours les mêmes stratégies, ni les mêmes lignes politiques. Leur convergence sur l’appel du 10 juin signale que les enjeux dépassent les clivages habituels. Ensemble, ces organisations représentent l’écrasante majorité des salariés et disposent d’une force de frappe considérable.

Cette union reflète aussi l’inquiétude partagée face aux transformations imposées par la direction sous l’égide de Jean Castex, nouveau président du groupe. Les syndicats dénoncent une réforme menée sans véritable concertation, malgré les discours officiels sur le dialogue social. Pour eux, la filialisation n’est pas négociable dans ses modalités actuelles, et les mesures annoncées le 23 juin ne changent rien au fond du problème.

Au-delà de la prime : les vraies revendications qui restent sans réponse

Si la direction espérait apaiser la colère avec 100 euros, elle a sous-estimé la profondeur des griefs. Les syndicats ne réclament pas un saupoudrage financier, mais une transformation radicale de la stratégie managériale. Trois dossiers cristallisent les tensions : la filialisation, les conditions de travail et l’avenir du statut SNCF.

La filialisation : une transformation imposée, pas négociée

Depuis plusieurs années, la SNCF a engagé un mouvement de filialisation de ses activités régionales. Trois sociétés existent déjà : SVEA dans la région d’Amiens, SVSA/Sud Azur sur l’axe Marseille-Vintimille, et SVLO/Loire Océan autour de Nantes. D’autres filiales sont prévues, avec un calendrier initialement serré que la direction a légèrement assoupli le 23 juin : les négociations sur les conditions de travail dans les filiales existantes sont prolongées jusqu’à fin 2027, avec une option d’un an supplémentaire. Pour les futures filiales, le délai passe de 15 à 24 mois.

Mais cet assouplissement ne convainc pas. Les syndicats dénoncent une logique de fragmentation qui affaiblit le collectif de travail et prépare une mise en concurrence des salariés entre territoires. La direction justifie cette stratégie par la nécessité de s’adapter aux réalités locales. « Les demandes sont différentes à Nice où existent beaucoup de trains en soirée et par exemple en milieu rural, où les demandes aux salariés porteront plutôt sur une polyvalence des tâches », argumente-t-elle. Pour les organisations syndicales, cette « agilité » masque une volonté de contourner les acquis sociaux nationaux.

Les conditions de travail : des infrastructures fragilisées et des effectifs insuffisants

La canicule de juin 2026 a mis en lumière l’état préoccupant des infrastructures ferroviaires. SUD-Rail a saisi l’occasion pour pointer les carences structurelles : « La canicule montre à tout le monde à quel point nos infrastructures et le matériel sont fragilisés. Il faudrait bien plus que 450 embauches pour y faire face. » Ces 450 recrutements supplémentaires (350 en métiers de production, 100 en ressources humaines) annoncés par la direction s’ajoutent à 6 000 embauches déjà prévues. Un effort jugé nettement insuffisant par les syndicats.

Le syndicat dénonce également le décalage entre les besoins réels et les moyens alloués. Conducteurs, techniciens, agents de bord, personnels de sécurité : tous les métiers souffrent de sous-effectifs chroniques. La direction a certes débloqué 10 millions d’euros supplémentaires pour améliorer les conditions de travail et prévenir les risques psychosociaux, mais ces mesures restent cosmétiques face à l’ampleur des difficultés quotidiennes.

Le statut SNCF en péril : 68 % des salariés menacés de CDI

L’un des points les plus sensibles concerne l’avenir du statut de cheminot. Aujourd’hui, 68 % des personnels du groupe SNCF bénéficient encore de ce statut, contre 32 % en CDI de droit commun. Mais la tendance s’inverse rapidement : depuis 2020, l’entreprise ne recrute plus au statut. À l’horizon de la fin de la décennie, la direction vise une répartition 50-50 entre statut et CDI.

Pour les syndicats, cette évolution signe la mort programmée du modèle social ferroviaire. Le statut de cheminot garantit des droits spécifiques (retraite, protection sociale, évolution de carrière) que le CDI classique n’offre pas. Les salariés transférés dans les filiales conservent certes leur statut, mais les nouveaux embauchés n’y auront jamais accès. Une fracture générationnelle s’installe, source de tensions internes et de démobilisation.

Pourquoi 100 euros ne suffisent pas (et ce que disent les syndicats)

Face aux annonces du 23 juin, les réactions syndicales oscillent entre scepticisme et franche hostilité. La prime de 100 euros brut (environ 75 euros net) apparaît comme un geste symbolique, déconnecté des enjeux financiers réels. D’autant que la SNCF a réalisé en 2025 un bénéfice record de 1,8 milliard d’euros, un chiffre qui alimente la colère des organisations de cheminots.

SUD-Rail : « Plus 100 euros alors que la SNCF s’apprête à annoncer des profits records, ce n’est pas à la hauteur »

SUD-Rail a été le plus virulent dans sa réaction. « Plus 100 euros alors que la SNCF s’apprête à annoncer des profits records au premier semestre 2026, ce n’est pas à la hauteur », a martelé le syndicat. Cette déclaration résume le sentiment général : la direction dispose de marges financières considérables, mais refuse de les partager équitablement avec les salariés qui font tourner l’entreprise au quotidien.

Le syndicat rappelle également que des primes ont déjà été versées en 2025 et 2026 : 900 euros d’intéressement, 400 euros de partage de valeur en décembre 2025, et 250 euros en 2026. Au total, 1 600 euros selon la direction. Mais SUD-Rail conteste ces chiffres et souligne que ces primes ponctuelles ne compensent pas l’érosion du pouvoir d’achat face à l’inflation. Les propositions de la SNCF restent jugées « pas à la hauteur » par l’ensemble des organisations syndicales.

L’inflation à 2,5 % : la ligne rouge syndicaliste pour de vraies augmentations

La direction a promis de surveiller l’évolution de l’inflation et d’ouvrir des négociations salariales en septembre 2026 si le seuil de 2,5 % est franchi. Une promesse qui engage peu, selon la CGT. En janvier 2026, les augmentations générales accordées n’ont atteint que 0,5 %, versées en deux fois, avec une garantie d’évolution salariale de 0,6 %. Des chiffres très en deçà de l’inflation réelle subie par les ménages.

Les syndicats exigent des augmentations structurelles, indexées sur l’inflation, et non des primes exceptionnelles qui n’entrent pas dans le calcul des retraites. Ils rappellent que le pouvoir d’achat des cheminots s’érode année après année, alors que les exigences de productivité et de flexibilité augmentent. La ligne rouge des 2,5 % d’inflation constitue donc un test de crédibilité pour la direction : si elle ne tient pas ses engagements en septembre, une nouvelle mobilisation sera inévitable.

La suite : vers une nouvelle grève ou un vrai accord ?

La situation reste tendue. La prime de 100 euros et les mesures d’accompagnement annoncées le 23 juin n’ont pas éteint le conflit. Au contraire, elles ont révélé l’écart abyssal entre les attentes des salariés et la stratégie de la direction. Jean Castex et son équipe misent sur le temps pour « retrouver de la sérénité » et « embarquer les personnels dans la concurrence ». Mais les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille.

Les négociations en septembre 2026 : le moment de vérité

Septembre 2026 s’annonce comme un tournant. Si l’inflation dépasse 2,5 %, la direction devra ouvrir des négociations salariales. Ce sera l’occasion pour les syndicats de tester la sincérité des engagements pris. En cas de déception, une nouvelle grève, potentiellement plus longue et plus dure, pourrait être déclenchée à l’automne. Les cheminots ont montré le 10 juin leur capacité de mobilisation. Ils pourraient la réitérer avec encore plus de détermination.

Par ailleurs, la pause des réorganisations internes annoncée pour le second semestre 2026 offre un répit temporaire. Mais les syndicats restent vigilants : ils craignent que cette pause ne soit qu’une stratégie dilatoire, destinée à faire retomber la pression avant de reprendre la filialisation de plus belle. Le dialogue social, que la direction qualifie de « nourri et apaisé », reste pour l’instant un exercice de communication plus qu’une véritable négociation.

La SNCF traverse une crise sociale profonde, où les avantages historiques comme le billet de congé annuel ne suffisent plus à masquer les frustrations. Comme dans d’autres secteurs du transport public, à l’image de la RATP confrontée à ses propres mutations, la question du modèle social se pose avec acuité. Les prochains mois diront si la direction saura transformer ses promesses en actes, ou si le conflit s’enracinera durablement.