À 84,99 € les quatre AirTag, combien économise-t-on vraiment sur ses clés et ses bagages ?

Un trousseau et une valise, cela fait deux balises. À 35 € pièce chez Apple, les équiper revient à 70 €, soit 14,99 € de moins que les quatre AirTag proposés en lot chez Amazon. Avec un troisième objet, le calcul s’inverse. Trois balises achetées au tarif unitaire d’Apple coûtent 105 €, soit 20,01 € de plus que le lot qui en contient quatre.

Cette comparaison repose sur le prix de 84,99 € relevé le 12 novembre par Clubic pour le lot de deuxième génération. Par rapport aux 119 € du même conditionnement chez Apple, l’écart est de 34,01 €, soit environ 29 %. Le prix du lot chez le revendeur peut évoluer, tout comme celui de la balise vendue seule.

Ce dernier détail change le résultat au moment de payer. BlogNT a relevé le même 12 novembre un prix de 28 € à l’unité chez Amazon. À ce tarif, trois balises reviennent à 84 €. Ajouter la quatrième en choisissant le lot revient alors à dépenser 99 centimes de plus. Pour un foyer qui souhaite seulement équiper deux objets, le total s’établit à 56 € avec ce prix unitaire.

Ce que la balise permet de retrouver

L’AirTag fonctionne avec l’application Localiser d’Apple. À la maison, il peut sonner pour aider à retrouver des clés. Plus loin, les appareils du réseau Localiser qui passent à proximité peuvent relayer sa position. Une valise qui apparaît sur la carte a donc été détectée à cet endroit à un moment donné.

En cas de bagage manquant à l’arrivée, il existe un usage plus précis. Air France accepte un lien de localisation généré dans l’application, accompagné de la référence du dossier bagage. Le passager doit d’abord déclarer le bagage manquant. La compagnie peut ensuite consulter la position partagée pendant sept jours par défaut, et le passager peut interrompre le partage plus tôt.