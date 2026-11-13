En Suisse, l’enquête sur les cas de listériose remonte à des fromages déjà rappelés

Les premières alertes portaient sur des fromages. Ce vendredi 13 novembre, les autorités suisses ont aussi donné des nouvelles des malades. L’Office fédéral de la santé publique a confirmé à l’agence Keystone-ATS avoir recensé quatorze cas de listériose entre la fin août et la fin octobre. La plupart des personnes atteintes ont été hospitalisées. L’une d’elles est décédée.

Un second organisme fédéral, chargé de la sécurité alimentaire, indique qu’un lien a pu être établi entre des cas de listériose et des fromages à pâte molle rappelés par deux fabricants, Eberle Spezialitäten et Strähl Käse. Dans les précisions rapportées par Watson, les autorités ne chiffrent pas la part des quatorze infections attribuable à ces produits. Elles ne rattachent pas non plus le décès à un fromage déterminé. Strähl souligne de son côté que la parenté génétique des bactéries ne permet pas, à elle seule, de reconstituer ce que chaque malade a consommé.

Pour un achat en Suisse, quelle référence vérifier ?

Les avertissements des 27 et 29 octobre avaient déjà entraîné des retraits de fromages dans plusieurs enseignes suisses. Le 3 novembre, des analyses ont repéré la bactérie dans un lot plus ancien. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a alors élargi sa mise en garde. L’annonce du 13 novembre éclaire donc l’enquête sur les infections, après les retraits en magasin.

Pour les personnes qui ont fait leurs courses en Suisse, y compris celles qui sont depuis rentrées en France, la liste officielle des produits concernés reste le point de repère. Elle permet de comparer l’emballage conservé au réfrigérateur aux références visées. La consigne de l’office est de ne pas manger les produits figurant sur cette liste. Si l’on en a déjà consommé et que l’on a un doute, l’office recommande de consulter un médecin.