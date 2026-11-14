Courant-jet à 300 km/h mardi : quel vent faut-il attendre au sol ?

Les 300 km/h évoqués dans les prévisions pour la semaine prochaine se situent à une dizaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. Dans son analyse du 13 novembre, le météorologue Florent Schindler indique que certains scénarios placent un courant-jet de cette intensité au-dessus de l’Atlantique et de la France. Pour quelqu’un qui prépare un déplacement mardi 17 novembre, ce chiffre ne donne pas la vitesse des rafales sur son trajet.

Le courant-jet est un couloir de vents rapides en altitude. Son intérêt pour les prévisionnistes tient à la façon dont il interagit avec les dépressions qui arrivent de l’Atlantique. Si une dépression se trouve au bon endroit par rapport au jet, sa pression centrale peut baisser rapidement. Lorsque les différences de pression s’accentuent sur une courte distance, le vent peut alors se renforcer près du sol.

Reste à savoir où passera la dépression. Un décalage de trajectoire suffit à déplacer la zone exposée aux plus fortes rafales. C’est pourquoi un scénario précis en apparence, avec un jour et une vitesse, peut encore laisser ouverte la question qui intéresse les habitants d’une commune : quel vent y aura-t-il à cet endroit mardi ?

Un changement de temps attendu dès dimanche

Le bulletin publié vendredi par Météo-France donne des repères plus proches. Samedi 14 novembre, l’organisme prévoit encore un temps frais et ensoleillé sur le nord du pays, tandis que les pluies progressent dans le sud. Dès dimanche, les perturbations doivent reprendre par l’ouest et le vent se renforcer le long de la Manche.

Pour la semaine du 16 novembre, Météo-France prévoit une succession de perturbations, avec de la pluie en plaine, de la neige en montagne et un risque de coup de vent à surveiller. À l’approche de mardi, ce sont les prévisions locales de rafales et les bulletins de vigilance actualisés qui permettront de préciser l’exposition de chaque département.