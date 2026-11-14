Vol annulé aux États-Unis : faut-il accepter l’avoir proposé par la compagnie ?

Un passager qui devait rentrer en France depuis les États-Unis vendredi soir peut se voir proposer un départ le lendemain. S’il accepte ce nouveau vol et l’emprunte, il conserve son transport. S’il préfère renoncer au voyage après l’annulation, les règles américaines lui permettent de récupérer le prix du billet inutilisé, même s’il avait acheté un tarif annoncé comme non remboursable.

La question se pose après la panne de télécommunications qui a touché les centres américains de contrôle aérien le 13 novembre. La Federal Aviation Administration a autorisé la reprise des départs après les avoir suspendus à l’échelle nationale, a rapporté Associated Press. La levée de cette restriction permet aux avions de redécoller. Elle ne rétablit pas à elle seule les correspondances des passagers dont le premier vol a été annulé.

Six heures pour un retard à l’arrivée d’un vol international

Le ministère américain des Transports distingue l’annulation d’une modification importante de l’itinéraire. En cas d’annulation par la compagnie, la cause importe peu pour le remboursement si le passager renonce au transport et aux solutions de remplacement. Pour un vol maintenu, un nouvel horaire prévoyant une arrivée au moins six heures plus tard sur un trajet international ouvre aussi ce choix. Pour un itinéraire intérieur américain, le seuil de retard à l’arrivée est de trois heures. Un changement d’aéroport de départ ou d’arrivée fait également partie des modifications prévues.

Avant de valider une proposition dans l’application de la compagnie, mieux vaut donc regarder ce que le bouton fait accepter. Un crédit utilisable pour un prochain voyage engage à revenir auprès du transporteur. Le voyageur qui le refuse et remplit les conditions de remboursement peut demander que la somme revienne sur son moyen de paiement d’origine.

Reste à identifier le bon interlocuteur lorsque le billet a été acheté sur une plateforme. Pour le prix du transport, la règle américaine renvoie au vendeur qui a effectivement encaissé le paiement. Le nom figurant sur le relevé de carte permet de savoir s’il faut s’adresser à l’agence ou directement à la compagnie.