Pourquoi le patrimoine des ménages représente huit ans et demi de revenus

Une maison dont le prix monte de 20 000 euros enrichit son propriétaire sur le papier. Pourtant, tant qu’il y habite, cette hausse ne lui donne pas un euro de plus pour payer ses courses. C’est aussi ce que mesure le chiffre publié le 12 novembre par l’Insee et la Banque de France. Fin 2025, le patrimoine net de l’ensemble des ménages atteignait 15 654 milliards d’euros, soit environ huit années et demie de leur revenu disponible net.

Les deux grandeurs se lisent à des rythmes différents. Le patrimoine est une photographie prise au 31 décembre. Il additionne des biens parfois acquis plusieurs décennies auparavant et des placements, puis déduit les dettes. Le revenu est ce que les ménages ont perçu sur une année, après prise en compte des impôts et des prestations. Le rapport entre les deux ne dit donc pas combien de temps une famille pourrait vivre sur son épargne.

Ce sont d’abord des murs et des terrains

Sur le total, 10 310 milliards d’euros correspondent à des actifs non financiers. Les logements et le terrain sur lequel ils sont bâtis en représentent à eux seuls 87,3 %. Le poids de l’immobilier explique aussi une partie de l’évolution sur trente ans. En 1995, le patrimoine net représentait cinq années de revenu. En 2021, il en représentait 9,7, après une longue période où la valeur du parc immobilier avait augmenté plus vite que les revenus. Le rapport a ensuite reculé, puis s’est stabilisé en 2025.

Du côté financier, les ménages détenaient 7 455 milliards d’euros d’actifs à la fin de l’année. On y trouve les dépôts bancaires, les actions ou encore l’assurance-vie. En face figurent 2 111 milliards de crédits. Une fois ceux-ci déduits, il reste 5 344 milliards de patrimoine financier net.

Cette photographie nationale recouvre des situations familiales très différentes. Une enquête distincte de l’Insee permet de les entrevoir. Début 2024, en France hors Mayotte, 86,9 % des ménages vivant dans un logement ordinaire détenaient un livret d’épargne. Seuls 57,2 % étaient propriétaires ou usufruitiers de leur résidence principale. Deux familles peuvent donc posséder le même montant sur un livret et être séparées, dans les comptes de patrimoine, par la valeur d’un logement entier.