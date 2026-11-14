Paris-Beauvais, dernier aéroport européen dans un classement fondé sur les avis Google

L’aéroport de Paris-Beauvais accueille 6,7 millions de passagers par an, contre 3,8 millions en 2019, sans que ses structures aient changé. Les voyageurs critiquent les files aux contrôles de sécurité, le parking et la fermeture nocturne. Sur Google, l’aéroport obtient 2,5 étoiles sur 5 à partir de 23 736 avis.

La dernière place parmi 328 aéroports européens

AirHelp, plateforme de défense des droits des passagers aériens, a publié le 7 novembre 2026 un classement de 328 aéroports européens établi à partir des avis Google. Paris-Beauvais y figure en dernière position. Les données recueillies le 1er octobre 2026 comptent 23 736 avis et donnent à l’aéroport un score pondéré de 2,67 sur 5. « Un des pires aéroports, pour ne pas dire le pire que j’ai utilisé », écrit un voyageur anonyme sur Google Maps. Margaux Doublet, porte-parole d’AirHelp, précise que ce classement repose sur l’expérience des usagers plutôt que sur des critères marketing.

Contrôles, parking et fermeture nocturne

Les passagers décrivent de longues attentes aux contrôles de sécurité et des vols manqués. Paris-Beauvais, principal hub de Ryanair en France, accueille notamment des voyageurs en famille avec des bagages encombrants. Malgré la hausse du trafic depuis 2019, aucun portique supplémentaire ni renfort de personnel qualifié n’est mentionné dans les améliorations réalisées.

Le parking de l’aéroport de Paris-Beauvais est décrit comme saturé, mal signalé et doté d’un système de réservation défaillant. Des voyageurs cherchent une place pendant 20 minutes, au risque de manquer leur vol, et dénoncent des tarifs élevés. D’autres difficultés d’accès touchent aussi les aéroports franciliens : les grèves du RER B compliquent l’accès à Roissy.

Paris-Beauvais ferme également la nuit. Selon son directeur commercial, Edo Friart, « cela frustre certains voyageurs et contribue à sa mauvaise notation ». Les passagers dont le vol arrive tard ou part tôt peuvent se retrouver dehors, sans toilettes, eau potable ni espace chauffé ; aucune solution d’hébergement d’urgence n’est proposée. La situation concerne aussi les familles avec enfants, les personnes âgées et les voyageurs à mobilité réduite. Par ailleurs, les alertes à la bombe perturbent les vols européens.

Un trafic en hausse de 76 % depuis 2019

Entre 2019 et 2025, le trafic est passé de 3,8 à 6,7 millions de passagers, soit une hausse de 76 %. Les installations, conçues pour 3,8 millions de voyageurs, n’ont pas connu d’agrandissement comparable : ni nouveau bâtiment, ni portique supplémentaire, ni gare routière moderne. Edo Friart reconnaît « une trajectoire de croissance assez forte, mais des structures qui sont restées les mêmes ».

Une enquête publique s’est tenue à l’été 2026 sur un projet d’amélioration de 180 millions d’euros. Le commissaire-enquêteur y a soulevé des « points de vigilance », sans que leur détail soit rendu public. Le texte ne fait état d’aucune compensation pour les retards liés à la saturation ni d’amélioration progressive déjà réalisée.

Un projet de 180 millions d’euros sans calendrier précisé

Le projet prévoit un bâtiment de jonction, une gare routière et davantage de places de parking. Son calendrier n’est pas précisé. Edo Friart se dit « précautionneux quand il s’agit de ce type de classement, que des entreprises publient de plus en plus régulièrement ».

Un autre résultat d’AirHelp repose sur des critères différents. Dans son classement mondial 2026 d’AirHelp, qui combine ponctualité, satisfaction et installations, Paris-Beauvais occupe la 202e place avec 7,37 sur 10, devant Roissy, 216e. Sa dernière place en Europe concerne, elle, le classement fondé sur les avis Google.