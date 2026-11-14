À Anvers, les enfants accueillent saint Nicolas trois semaines avant sa fête

En Flandre, le rendez-vous du 6 décembre commence par une arrivée en bateau. Ce samedi 14 novembre, Anvers accueille saint Nicolas sur les bords de l’Escaut, avec des dessins préparés dans cinq provinces et une retransmission que les familles peuvent revoir dès ce soir.

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À Anvers, les enfants accueillent saint Nicolas trois semaines avant sa fête © Social Mag
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À Anvers, il y a deux dates dans le calendrier de saint Nicolas. Sa fête tombe le 6 décembre, mais son entrée officielle en ville a lieu ce samedi 14 novembre. Pour les enfants, l’histoire commence au bord de l’Escaut, là où accoste le bateau à vapeur qui, selon la tradition, amène Sinterklaas d’Espagne.

Le rendez-vous de cette année était fixé à 14 heures au ponton du Steenplein. Sur le parcours annoncé par la ville d’Anvers, le bateau laisse ensuite la place à un cortège à pied. Du château du Steen, l’itinéraire longe le quai Ernest Van Dijck puis emprunte la Suikerrui pour déboucher sur la Grand-Place. Le dernier rendez-vous se joue en hauteur, au balcon de l’hôtel de ville, d’où saint Nicolas s’adresse aux familles.

Les enfants qui vivent loin du quai avaient eux aussi une place dans le programme. Pendant la semaine, la chaîne jeunesse Ketnet et la radio flamande Radio 2 avaient organisé une collecte de dessins. Un jour était réservé à chacune des cinq provinces, du Limbourg le lundi 9 novembre à la Flandre-Occidentale le vendredi 13. Margaux, de l’émission De Regio, était chargée de remettre ces dessins à leur destinataire à Anvers.

Sur place, la ville et le diffuseur avaient prévu deux points d’écoute, l’un au Steenplein et l’autre sur la Grand-Place. Le dispositif permet de recevoir le son du spectacle sur son téléphone, puis de l’écouter avec un casque, un appareil auditif ou un implant compatible. Des interprètes en langue des signes flamande figuraient également au programme.

Pour les familles qui ont manqué le rendez-vous de l’après-midi, la VRT annonce deux rediffusions sur Ketnet, samedi 14 novembre à 18 heures et dimanche 15 à 8 heures. La version en langue des signes flamande est programmée mercredi 18 novembre à 13 h 30.

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