Budget des ménages en Europe : les communications progressent le plus, le logement pèse le plus lourd

Dans l’Union européenne, la consommation des ménages a augmenté de 1,6 % en volume en 2025. Les dépenses d’information et de communication ont progressé le plus vite, tandis que le logement et ses charges ont absorbé près d’un euro dépensé sur quatre.

Le logement, les courses alimentaires et les déplacements ont représenté ensemble 49,5 % des dépenses de consommation des ménages de l’Union européenne en 2025. C’est pourtant ailleurs que les habitudes de consommation ont le plus évolué en un an. Selon les résultats publiés par Eurostat le 13 novembre, l’information et la communication arrivent en tête des hausses, juste devant les loisirs, le sport et la culture.

Les communications progressent deux fois plus vite que la consommation totale

Une fois l’évolution des prix prise en compte, la consommation de biens et services d’information et de communication a augmenté de 3,3 % entre 2024 et 2025. Celle consacrée aux loisirs, au sport et à la culture a progressé de 3,1 %. L’habillement et les chaussures, comme l’ameublement, l’équipement et l’entretien courant du foyer, affichent une hausse de 2,7 %. Pour l’ensemble des dépenses, le rythme s’est légèrement ralenti par rapport à 2024, année où la consommation avait crû de 1,8 %.

Pour une famille qui consulte ses relevés bancaires, la comparaison demande une précaution. Si le tarif d’un abonnement augmente alors que le service reste identique, la somme prélevée chaque mois monte. Une mesure en volume cherche précisément à neutraliser cet effet de prix. La progression de 3,3 % renseigne donc sur la consommation de l’ensemble des ménages européens dans cette catégorie. Elle ne permet pas de déduire de combien a varié une facture de téléphone en France.

Logement, alimentation et transports représentent la moitié des dépenses

La ventilation détaillée des comptes européens donne une autre perspective sur les priorités du budget. Sur 100 euros de consommation en 2025, 23,80 euros relevaient du poste qui rassemble le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles. L’alimentation et les boissons sans alcool comptaient pour 13,20 euros, les transports pour 12,50 euros. Le poids cumulé de ces trois postes est resté stable par rapport à l’année précédente.

Le contraste est particulièrement marqué pour les communications. Malgré leur progression rapide, elles représentaient seulement 3,3 % de la dépense totale en valeur. Les loisirs, le sport et la culture en représentaient 7,7 %. Ces parts mesurent le poids des achats aux prix de l’année. Elles permettent de comprendre comment une catégorie peut progresser fortement tout en occupant une place relativement modeste dans le budget.

Une seule des treize grandes catégories a reculé en volume. Le groupe qui réunit boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants a baissé de 1,9 %, prolongeant le recul déjà observé en 2024. Ce chiffre additionne plusieurs produits et porte sur toute l’Union. Comme le poids du logement, qui varie sensiblement d’un pays à l’autre, il décrit une évolution collective que chaque foyer peut comparer à sa propre situation.