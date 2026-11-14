Black Friday : pourquoi la Switch 2 annoncée à moins de 400 euros coûte 449,99 euros à la commande

Pour une famille qui prévoit d’offrir une Switch 2, les deux prix peuvent faire une différence dès ce week-end. Le 14 novembre, Carrefour affiche la console à batterie remplaçable à 449,99 euros. Le prix de revient de 399,99 euros, relayé la veille, suppose que l’acheteur possède la carte de fidélité de l’enseigne et utilise ensuite les 50 euros crédités.

La distinction compte si le budget du cadeau est plafonné à 400 euros. Même avec la carte, il faut pouvoir régler les 449,99 euros de la commande. L’économie se concrétise sur une autre dépense chez Carrefour. Pour un client qui y fait ses courses chaque semaine, le crédit peut servir dès un prochain passage. Pour quelqu’un qui achète seulement la console, il reste un solde à utiliser.

Selon les conditions de l’offre rapportées le 13 novembre par La Voix du Nord, cet avantage Club concerne la livraison à domicile et court jusqu’au lundi 30 novembre. Avant de valider le panier, il faut donc vérifier que la référence commandée et le mode de livraison ouvrent bien droit au crédit annoncé. Le simple affichage d’un retrait en magasin sur la fiche du produit ne suffit pas à le garantir.

Deux consoles seules et un pack dans le même rayon

La liste des consoles chez Carrefour fait aussi apparaître une Switch 2 à 419,49 euros. Cette autre fiche ne porte pas la mention de batterie remplaçable dans son intitulé. Lui appliquer d’office les mêmes 50 euros de fidélité fausserait la comparaison. Le pack avec Mario Kart World, lui, ajoute le jeu et trois mois d’abonnement en ligne au prix de la console.

Comme pour les offres anticipées de novembre chez E.Leclerc, deux montants méritent donc d’être relevés séparément avant le Black Friday du 27 novembre : la somme débitée le jour de l’achat et celle qui restera disponible sur la carte après la commande.