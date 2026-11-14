Black Friday : pourquoi la Switch 2 annoncée à moins de 400 euros coûte 449,99 euros à la commande

Chez Carrefour, la console à batterie remplaçable figure au catalogue à 449,99 euros. Le montant de 399,99 euros qui circule avant le Black Friday tient compte d’un crédit fidélité de 50 euros à dépenser lors d’un autre achat.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
7536c034 Console Portable Carte Fidelite
Black Friday : pourquoi la Switch 2 annoncée à moins de 400 euros coûte 449,99 euros à la commande © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Pour une famille qui prévoit d’offrir une Switch 2, les deux prix peuvent faire une différence dès ce week-end. Le 14 novembre, Carrefour affiche la console à batterie remplaçable à 449,99 euros. Le prix de revient de 399,99 euros, relayé la veille, suppose que l’acheteur possède la carte de fidélité de l’enseigne et utilise ensuite les 50 euros crédités.

La distinction compte si le budget du cadeau est plafonné à 400 euros. Même avec la carte, il faut pouvoir régler les 449,99 euros de la commande. L’économie se concrétise sur une autre dépense chez Carrefour. Pour un client qui y fait ses courses chaque semaine, le crédit peut servir dès un prochain passage. Pour quelqu’un qui achète seulement la console, il reste un solde à utiliser.

Selon les conditions de l’offre rapportées le 13 novembre par La Voix du Nord, cet avantage Club concerne la livraison à domicile et court jusqu’au lundi 30 novembre. Avant de valider le panier, il faut donc vérifier que la référence commandée et le mode de livraison ouvrent bien droit au crédit annoncé. Le simple affichage d’un retrait en magasin sur la fiche du produit ne suffit pas à le garantir.

Deux consoles seules et un pack dans le même rayon

La liste des consoles chez Carrefour fait aussi apparaître une Switch 2 à 419,49 euros. Cette autre fiche ne porte pas la mention de batterie remplaçable dans son intitulé. Lui appliquer d’office les mêmes 50 euros de fidélité fausserait la comparaison. Le pack avec Mario Kart World, lui, ajoute le jeu et trois mois d’abonnement en ligne au prix de la console.

Comme pour les offres anticipées de novembre chez E.Leclerc, deux montants méritent donc d’être relevés séparément avant le Black Friday du 27 novembre : la somme débitée le jour de l’achat et celle qui restera disponible sur la carte après la commande.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Gras blanc ou gras jaune dans la viande, que veut dire chaque couleur et lequel privilégier pour cuisiner
Consommation

Gras blanc ou gras jaune dans la viande, que veut dire chaque couleur et lequel privilégier pour cuisiner

E64c56e6 Balise Trousseau Cles
Consommation

À 84,99 € les quatre AirTag, combien économise-t-on vraiment sur ses clés et ses bagages ?

960053c4 Suisse Fromage Pate Molle Listeria
Consommation

En Suisse, l’enquête sur les cas de listériose remonte à des fromages déjà rappelés

Af6097a1 Ordinateur Messagerie Hors Ligne
Consommation

Panne d’Outlook : où retrouver un message écrit pendant la coupure ?

15e49375 Etiquette Veste Atelier
Consommation

Une veste en tissu étranger peut-elle porter la mention « fabriqué en France » ?

Fe1cced8 Scolyte Serre
Consommation

Des coléoptères de quelques millimètres vont obliger Pairi Daiza à fermer sa serre tropicale

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly