Au lac de Constance, l’eau remonte de 12 centimètres en trois jours mais reste basse pour la saison

À cinq heures du matin le 10 novembre, la jauge de Constance indiquait 255 centimètres. À la même heure le 13 novembre, elle en indiquait 267. En trois jours, le lac partagé entre la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche a donc gagné 12 centimètres à cette station. Les relevés du service allemand des voies navigables montrent une hausse progressive : 262 centimètres le mercredi matin, puis 265 le jeudi. Ces valeurs sont lues par rapport au zéro de la jauge locale et ne mesurent pas la profondeur du lac.

Le bulletin suisse sur la sécheresse du 12 novembre place cette remontée dans un contexte plus large. Les précipitations ont touché tout le pays, avec des cumuls particulièrement élevés dans le nord-est et les Alpes occidentales. Pourtant, les niveaux des lacs de Constance, de Walenstadt et de Zurich restent nettement inférieurs à leur moyenne pour cette période de l’année.

Sur un mois et sur trois mois, la pluie raconte deux histoires différentes

En regardant les trente derniers jours, les services suisses ne relevaient pratiquement plus de manque de pluie. En élargissant l’observation à quatre-vingt-dix jours, le déficit atteignait encore 20 à 40 % par rapport à la normale sur le versant nord des Alpes et le Plateau oriental. Dans le bassin lémanique, au sud des Alpes, en Engadine et dans le Chablais, il s’était en revanche résorbé, même sur trois mois.

Les différences se lisent aussi dans les rivières. Dans l’est du Jura et au centre du Plateau, les débits de nombreux cours d’eau restaient exceptionnellement faibles pour la saison, y compris sur de grands axes comme l’Aar ou le Rhin. Les pluies récentes ont amorcé une amélioration que les autorités suisses s’attendent à voir se poursuivre au cours des deux semaines suivant leur bulletin.

Pour le lac de Constance, elles ne donnent toutefois aucune date de retour à la normale. Les riverains disposeront d’un nouveau point de comparaison avec le prochain bulletin national, annoncé pour le 19 novembre.