En Espagne, trois adolescentes demandent aux partis comment ils comptent sortir les enfants de la pauvreté

Ángela a 14 ans, Paula et Eva en ont 15. Aucune des trois ne pourra voter aux élections générales espagnoles du 29 novembre. Jeudi 12 novembre, au Círculo de Bellas Artes de Madrid, c’est pourtant elles qui ont posé les questions. Comment garantir à un enfant un logement convenable ? Où pourra-t-il trouver de l’aide s’il a besoin d’un suivi psychologique ?

La rencontre est née d’une proposition du conseil de jeunes d’UNICEF Espagne, dont les trois adolescentes sont membres. Des représentants du Parti populaire (PP), du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), du Frente Amplio et de VOX y ont participé. Dans son compte rendu du débat, l’organisation rapporte que Paula tenait aussi à ce que les adultes qui iront voter puissent entendre les réponses faites aux mineurs.

De la feuille d’impôt au prix du repas à l’école

Sur la pauvreté infantile, les quatre partis n’ont pas choisi le même point de départ. Le PP défend un crédit d’impôt remboursable chaque mois. Le PSOE met notamment en avant l’ingreso mínimo vital, le dispositif espagnol de revenu minimum. Le Frente Amplio propose un revenu mensuel de 200 euros. VOX privilégie des réductions sur des dépenses précises comme la cantine ou les activités extrascolaires, qu’il souhaite étendre au plus grand nombre de familles vulnérables.

Les différences se retrouvent dans les réponses sur la protection des enfants. D’après UNICEF Espagne, trois des partis présents, le PSOE, le PP et le Frente Amplio, se sont engagés à augmenter le nombre de psychologues spécialisés dans la santé mentale des enfants. VOX a mis en avant un plan national contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Le conseil de jeunes et UNICEF Espagne ont aussi préparé leurs propres demandes. Ils réclament notamment une allocation universelle et progressive pour aider les familles à élever leurs enfants, ainsi que davantage de logements sociaux pour les ménages avec enfants. Ces propositions, comme celles exposées par les partis, ont été discutées avant même le début de la campagne officielle. Le décret convoquant les élections en fixait l’ouverture au vendredi 13 novembre, le lendemain de la rencontre.