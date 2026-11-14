En Irlande, 22 points séparent Dublin des Midlands pour les diplômes du supérieur

Dans la région de Dublin, 70 % des habitants de 25 à 64 ans sont diplômés du supérieur, contre 48 % dans les Midlands. L’enquête publiée le 13 novembre par l’office irlandais des statistiques montre aussi combien les parcours d’études ont changé d’une génération à l’autre.

À l’échelle de l’Irlande, près de six adultes de 25 à 64 ans sur dix ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Cette proportion atteint 59 % au deuxième trimestre 2026, contre 58 % un an auparavant, selon le Central Statistics Office irlandais. La région de la capitale et les quatre comtés des Midlands se situent à égale distance de cette moyenne, onze points au-dessus pour la première, onze points en dessous pour les seconds.

Dans les Midlands, un adulte sur trois a le secondaire pour dernier niveau d’études

Les comtés de Laois, Longford, Offaly et Westmeath forment ensemble les Midlands, la région où la part des diplômés du supérieur est la plus basse du pays. Cette singularité se lit aussi dans les parcours achevés au secondaire. Celui-ci constitue le niveau d’études le plus élevé pour 34 % des adultes dans les Midlands, contre 20 % dans la région de Dublin.

Deux précisions permettent de lire ces chiffres. L’enquête classe les adultes selon leur région de résidence. Une personne qui a grandi et étudié dans les Midlands, puis s’est installée à Dublin, compte donc parmi les habitants de la capitale. Par ailleurs, la statistique irlandaise distingue les formations dites Post Leaving Certificate, accessibles après le secondaire, des diplômes du supérieur. À l’échelle du pays, 13 % des adultes de 25 à 64 ans ont atteint ce niveau de formation.

Deux tiers des 25-34 ans sont diplômés du supérieur

Le diplôme est aussi un marqueur de génération. Parmi les 25-34 ans, 66 % ont achevé une formation supérieure. La proportion reste proche chez les 35-44 ans, à 64 %. Elle descend à 40 % chez les 60-64 ans. L’office statistique relie cet écart à la progression, au fil des décennies, de la participation à l’enseignement supérieur. L’enquête photographie ces générations au même moment de 2026, à des étapes différentes de leur vie.

Chez les 30-34 ans, l’Irlande devance la France de 14 points

Pour situer l’Irlande en Europe, le rapport retient un autre point de comparaison. Les données européennes harmonisées portent sur l’année 2025. Parmi les résidents de 30 à 34 ans, 69 % sont diplômés du supérieur en Irlande, devant le Luxembourg à 68 %. La France atteint 55 % et la moyenne des Vingt-Sept s’établit à 46 %.

L’Irlande occupe ainsi le premier rang de l’Union pour cette tranche d’âge. Ce classement répond à une question différente de celle que pourrait se poser une famille dans l’un des quatre comtés des Midlands. Pour connaître les chances d’un jeune de la région d’obtenir un diplôme, il faudrait suivre son parcours, y compris s’il part étudier ou travailler ailleurs. Le chiffre de 48 % décrit les adultes qui habitent aujourd’hui ces comtés.