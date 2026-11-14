TGV M : 740 places et de nouveaux aménagements pour les voyageurs

Le TGV M a effectué son voyage inaugural le 6 novembre 2026 entre Paris-Gare-de-Lyon et Marseille-Saint-Charles. Avec cette nouvelle rame, la SNCF présente des espaces réaménagés, une connectivité Wi-Fi 5G et des équipements destinés à améliorer l’accessibilité. Plusieurs détails techniques, ainsi que sa date d’ouverture commerciale, restent toutefois à confirmer.

Une voiture de plus et des espaces repensés

Développé par Alstom sous la marque Avelia Horizon, le TGV M compte neuf voitures, contre huit pour le TGV Duplex. Ses 740 places représentent une capacité supérieure de 17 % à celle de son prédécesseur, qui en offre 634. La SNCF associe cette hausse à une nouvelle organisation des espaces à bord.

Les baies vitrées sont agrandies et le bistro occupe deux niveaux. Cet espace de restauration modulable est conçu pour faciliter la circulation et réduire l’attente. Selon plusieurs sources spécialisées, ces aménagements répondent à une demande croissante de convivialité à bord. La rame comprend aussi des sièges ergonomiques, davantage de prises USB et un éclairage ajustable.

Le Wi-Fi 5G doit permettre aux voyageurs de travailler, de communiquer ou de regarder des contenus pendant le trajet. La SNCF promet un débit rapide et stable, sans zones blanches. Les premiers retours des voyageurs soulignent l’importance de cet équipement.

Des équipements d’accessibilité encore à préciser

Pour les personnes à mobilité réduite, le TGV M prévoit des portes élargies, des rampes intégrées et des espaces dédiés. Les détails techniques de ces aménagements restent néanmoins à confirmer par la SNCF. La conception annoncée cherche à faciliter l’embarquement et à permettre aux voyageurs de se déplacer avec moins d’assistance.

Des toilettes adaptées plus spacieuses, des emplacements sécurisés pour les fauteuils roulants et des zones de repos modulables figurent parmi les équipements présentés. L’information à bord doit également s’appuyer sur des dispositifs sonores et visuels renforcés, une signalétique contrastée et des annonces multilingues. La SNCF prévoit par ailleurs des modules de formation pour les agents qui accompagnent les voyageurs en situation de handicap. Elle affiche l’objectif de faire du train un mode de transport plus inclusif que l’avion et la voiture.

Les équipes SNCF se forment à la nouvelle rame

Conducteurs, contrôleurs et agents d’entretien doivent se familiariser avec le TGV M. Pour les conducteurs, la formation comprend des simulateurs intégrant les spécificités de la rame ; d’autres sessions couvrent la maintenance prédictive, les systèmes embarqués et les protocoles de sécurité renforcés. Les retours des premiers conducteurs formés servent à ajuster les modules.

La SNCF évoque aussi des possibilités d’emploi dans la maintenance et l’ingénierie. Ses partenariats avec Alstom doivent faciliter les passerelles entre le constructeur et l’opérateur, ainsi que les mobilités internes. L’entreprise souhaite également attirer de jeunes candidats vers les métiers ferroviaires.

Un voyage inaugural, mais pas encore de date commerciale confirmée

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a participé au voyage inaugural du vendredi 6 novembre. Il a rappelé le rôle du train dans la décarbonation des mobilités, en lien avec les objectifs climatiques nationaux. La SNCF présente le TGV M comme un projet associant innovation technique, expérience des voyageurs et engagement social. Le nouveau TGV entre Paris et Marseille a ainsi été présenté lors d’un événement auquel assistait le ministre.

La SNCF n’a toutefois confirmé ni la date d’ouverture commerciale ni les tarifs. Une seule source évoque un embarquement des voyageurs dès le 9 novembre, sans confirmation officielle. La tarification devrait suivre le modèle dynamique des TGV INOUI ; aucune grille propre au TGV M n’a été publiée à ce jour.