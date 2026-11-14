Deliveroo Shopping étend la livraison rapide aux commerces de proximité

Depuis le 6 novembre 2026, Deliveroo propose plus de 17 000 articles de fleuristes, parapharmacies et magasins spécialisés, livrables en moins d’une heure. Avec Deliveroo Shopping, la plateforme s’appuie sur des boutiques existantes plutôt que sur des entrepôts intermédiaires. Le service est disponible dans plus de 50 villes françaises.

Des boutiques locales accessibles sur la plateforme

Deliveroo bouleverse ce modèle en donnant aux petits commerçants accès à la livraison express sans investissement préalable. Leurs produits deviennent visibles sur la plateforme et peuvent être commandés au-delà de leur clientèle habituelle. Jean-David Schapiro, directeur général de Deliveroo France, décrit le fonctionnement du service : « On met en relation un commerce, un client, un partenaire livreur, et donc on va s’inscrire dans l’écosystème local de la restauration, des courses, du shopping. »

Les articles partent du magasin vers le consommateur, sans passer par un entrepôt intermédiaire. « L’objectif est d’aller un cran plus loin pour être vraiment le partenaire de digitalisation du commerce de proximité », précise Jean-David Schapiro. Les livreurs partenaires assurent le trajet entre les boutiques et les clients. Une dizaine de catégories sont proposées dès le lancement, notamment les fleurs, la parapharmacie, les produits pour bébé et les compléments alimentaires.

Plus de 17 000 références livrables en moins d’une heure

Un bouquet pour un anniversaire, des couches ou un produit de parapharmacie peuvent désormais être commandés comme un repas. Les plus de 17 000 références disponibles répondent à des achats du quotidien pour lesquels les délais habituels du commerce en ligne, souvent compris entre 24 et 48 heures, ne conviennent pas toujours. La livraison à domicile peut aussi faciliter ces achats pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou sans véhicule.

Le délai annoncé est inférieur à une heure pour le shopping non alimentaire. Selon les déclarations officielles, certains articles du quotidien peuvent arriver encore plus vite. L’extension du service aux zones périurbaines et rurales reste toutefois incertaine, leur moindre densité commerciale pouvant limiter sa rentabilité.

Livreurs et habitants : les limites de la couverture actuelle

Deliveroo mise sur la complémentarité entre commandes en ligne et visites en boutique : un client livré ne se serait pas nécessairement déplacé, et la présence sur la plateforme peut lui faire découvrir un magasin. Il reste difficile de savoir dans quelle mesure les commandes ajoutent de l’activité aux commerces plutôt que de remplacer des achats sur place.

Les conditions de travail des livreurs posent une autre question. Davantage de courses ne garantit ni des revenus décents ni une protection sociale adaptée. Le rachat de Deliveroo par DoorDash en 2025 inscrit aussi l’extension du modèle à 40 pays dans cette réflexion.

Le lancement concerne plus de 50 villes françaises, sans couvrir l’ensemble des petites villes et des territoires ruraux. L’utilisation du service suppose en outre un smartphone, une connexion Internet stable et une carte bancaire : des conditions que tous les habitants ne réunissent pas.