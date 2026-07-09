La suspension des livraisons en vigilance rouge canicule est « un pas important », admet Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Pourtant, pour les livreurs d’Uber Eats et Deliveroo, ce pas ressemble davantage à une marche arrière. Aucune indemnisation, aucun revenu de remplacement : juste l’absence de travail. Le 8 juillet 2026, alors que 67 départements français passaient en vigilance orange et que plusieurs basculaient en rouge, les deux géants de la livraison annonçaient l’arrêt des courses entre 14h et 18h. Une décision saluée par le gouvernement, mais qui révèle surtout les contradictions béantes d’un modèle économique bâti sur la précarité.

La suspension : un aveu implicite de danger

Quand les plateformes reconnaissent enfin la précarité sanitaire

Suspendre les livraisons quatre heures par jour en période de canicule équivaut à reconnaître un fait : pédaler ou rouler en plein soleil, entre 14h et 18h, représente un danger pour la santé. Déshydratation, coup de chaleur, épuisement thermique… les risques sont documentés. Pourtant, jusqu’à présent, les plateformes se contentaient de notifications téléphoniques invitant les livreurs à « bien s’hydrater ». Deliveroo a même déployé une cartographie des points d’eau gratuits et réduit les périmètres de livraison. Des mesures cosmétiques face à une réalité brutale : travailler dehors par 40°C tue.

L’annonce intervient après trois vagues de chaleur en moins de deux mois. Plus de la moitié des 53 épisodes caniculaires recensés depuis 1947 se sont produits après 2010. Le réchauffement climatique n’est plus une hypothèse : il redéfinit les conditions de travail. Or, les livreurs indépendants gagnent en moyenne 1 480 euros brut mensuels pour 63 heures hebdomadaires, selon une étude IRD-INED de mars 2026. Bien en dessous du SMIC. L’envolée des prix des ventilateurs illustre l’urgence climatique, mais pour ces travailleurs, même se rafraîchir devient un luxe.

Pourquoi cette décision intervient maintenant

La suspension ne tombe pas du ciel. En avril 2026, une plainte pour « traite des êtres humains » visait Uber Eats et Deliveroo. En mai, une mise en demeure dénonçait des suspensions abusives et un manque de transparence. La pression syndicale et judiciaire s’intensifiait. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a demandé aux plateformes de prendre des mesures. Elles ont obtempéré, mais en choisissant le créneau le moins pénalisant pour leur chiffre d’affaires. « Les créneaux avaient été délibérément choisis pour trouver un point d’équilibre entre l’enjeu prioritaire de la sécurité des livreurs tout en limitant l’impact sur les revenus », justifie un porte-parole d’Uber Eats dans les colonnes de TF1 Info.

Sauf que cet « équilibre » pèse entièrement sur les épaules des livreurs. Pas de travail, pas de courses, pas de revenus. La suspension protège leur santé, certes, mais aggrave leur précarité économique. Un paradoxe que les syndicats ne manquent pas de souligner.

Les faux-semblants de la RSE des plateformes

Notifications d’hydratation et cartographie d’eau : des pansements sur une jambe de bois

Uber Eats et Deliveroo multiplient les initiatives. Notifications en cas d’alerte orange ou rouge. Messages de sensibilisation à l’hydratation. Cartographie des points d’eau. Partenariats avec des restaurateurs pour accéder à des sanitaires. Sur le papier, ces mesures témoignent d’une volonté d’améliorer les conditions de travail.

Fabian Tosolini, représentant du syndicat Union-Indépendants (majoritaire chez les livreurs), loue la suspension mais demande davantage : réduction des zones de livraison et du poids des commandes entre 12h et 14h. Car le problème ne se limite pas aux quatre heures suspendues. Les livreurs travaillent souvent de 11h à 23h, enchaînant les courses sans pause réelle. Les « mesures RSE » des plateformes ne changent rien à cette réalité structurelle.

L’absence criante d’indemnisation : le choix de ne pas choisir

« Cette décision rend ces travailleurs précaires encore plus précaires en l’absence d’un revenu de remplacement », dénonce Ludovic Rioux, représentant CGT. Aucune compensation financière n’accompagne la suspension. Les livreurs doivent choisir entre leur santé et leur loyer. Deliveroo refuse de commenter la question de l’indemnisation. Uber Eats invoque l’équilibre entre sécurité et revenus.

Jean-Pierre Farandou appelle « les restaurants partenaires à faire preuve de solidarité en permettant l’accès à ces travailleurs à l’eau et à des espaces de fraîcheur ».

Un vide réglementaire exploité

Pourquoi le décret 2025 ne s’applique pas aux indépendants

Le décret 2025 renforce les obligations des entreprises lors de fortes chaleurs : aménagement des horaires, mise à disposition d’eau fraîche, locaux climatisés. Mais il ne concerne que les salariés. Les livreurs, eux, sont des travailleurs indépendants en micro-entreprise. Juridiquement, ils ne dépendent pas des plateformes.

Les syndicats ne réclament pas seulement des aménagements horaires. Ils exigent une requalification en contrat salarié. Avec elle viendraient congés payés, assurance maladie, indemnités chômage, retraite.

Fabian Tosolini et Ludovic Rioux convergent sur un point : les mesures volontaires ne suffiront jamais. Tant que les livreurs resteront indépendants, les plateformes pourront se dédouaner de leurs responsabilités. La plainte pour « traite des êtres humains » et la mise en demeure de mai 2026 témoignent d’une escalade juridique. Mais le changement réel passera par la loi.

Que devraient faire les restaurateurs et les plateformes ?

En Espagne, la loi « Rider » de 2021 impose la requalification en salariés. Aux Pays-Bas, des jugements successifs ont contraint les plateformes à modifier leurs pratiques. En France, le débat s’enlise. Les plateformes menacent de partir, de réduire leurs effectifs. Pourtant, la demande de livraison ne faiblit pas. Comme pour les bagages perdus dans l’aérien, la question n’est pas de savoir si le modèle est viable, mais qui en paie le prix social.