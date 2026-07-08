Le 16 juillet 2026, 50 000 ménages modestes pourront accéder à une voiture électrique pour 94 euros par mois, sans apport initial. Le gouvernement dévoile sa troisième édition du leasing social avec 20 modèles éligibles, de la Citroën ë-C3 à la Renault Mégane E-Tech. Mais derrière cette promesse d’accessibilité, quels critères réels déterminent qui peut bénéficier de ce dispositif ? Et comment un financement par certificats d’économie d’énergie remplace l’intervention budgétaire directe ?

Un dispositif pour 50 000 ménages : qui peut réellement en bénéficier ?

Le leasing social 2026 cible les ménages aux revenus les plus faibles. Deux conditions principales déterminent l’éligibilité : un plafond de ressources strict et une distance minimale entre domicile et travail. Ces critères dessinent un profil type d’allocataire qui exclut de facto une partie importante des demandeurs potentiels.

Le seuil de revenu : 16 880 € par part, combien de Français concernés ?

Pour prétendre au leasing social, le revenu fiscal de référence par part du foyer ne doit pas dépasser 16 880 euros annuels. Un célibataire sans enfant ne peut donc gagner plus de 1 407 euros nets mensuels environ. Pour un couple avec deux enfants (trois parts fiscales), le plafond grimpe à 50 640 euros, soit 4 220 euros mensuels pour le foyer. Selon l’Insee, environ 8,5 millions de ménages français se situent sous ce seuil, représentant près de 30 % des foyers. Toutefois, parmi eux, tous ne sont pas motorisés ni en situation professionnelle active, ce qui réduit considérablement le vivier réel de bénéficiaires potentiels.

La condition de distance : 10 km minimum, un critère qui exclut les zones urbaines denses

Le dispositif impose une distance minimale de 10 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. Cette condition vise à privilégier les actifs contraints d’utiliser leur véhicule quotidiennement. Elle écarte mécaniquement les habitants des centres-villes et des métropoles denses, où les trajets domicile-travail s’effectuent souvent en transports en commun ou sur de courtes distances. Les zones périurbaines et rurales, où la voiture reste indispensable, deviennent ainsi les principales bénéficiaires du leasing social. Paradoxalement, le dispositif favorise les territoires où l’infrastructure de recharge reste encore lacunaire.

L’électrique enfin accessible : 94 €/mois sans apport initial

L’accessibilité financière constitue le principal argument du leasing social. Avec un loyer mensuel démarrant à 94 euros pour la Citroën ë-C3, le dispositif promet une mobilité électrique à portée de bourses modestes. Mais au-delà du slogan, quelle réalité économique pour les allocataires ?

Zéro apport, premier loyer pris en charge : comment ça marche

L’aide de l’État, comprise entre 6 500 et 9 500 euros selon l’origine de fabrication du véhicule, couvre intégralement le premier loyer majoré. Aucun apport personnel n’est exigé. Le bénéficiaire signe un contrat de location longue durée de trois ans, avec option d’achat en fin de période. Vingt modèles figurent sur la liste officielle, allant des citadines comme la Fiat 500e aux SUV familiaux comme le Peugeot e-3008. Les véhicules avec batterie et moteur 100 % européens bénéficient du bonus maximal de 9 500 euros, réduisant d’autant le loyer mensuel. Cette différenciation vise à soutenir la filière industrielle européenne face à la concurrence asiatique.

Économies d’énergie vs mensualités : le calcul réel pour les ménages

Un véhicule électrique consomme en moyenne 15 kWh aux 100 km, soit environ 2,50 euros au tarif réglementé actuel, contre 8 euros pour un diesel équivalent. Sur 15 000 km annuels, l’économie de carburant atteint 825 euros par an. Ajoutée à l’absence d’entretien moteur (pas de vidange, pas de courroie de distribution), l’économie totale peut dépasser 1 200 euros annuellement. Pour un loyer de 94 euros mensuels, soit 1 128 euros par an, le véhicule électrique devient quasi neutre financièrement pour le ménage. Toutefois, cette équation suppose un accès à une borne de recharge domestique ou à faible coût, ce qui n’est pas garanti pour tous les bénéficiaires, notamment en habitat collectif.