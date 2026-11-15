En Suisse, le chômage atteint 5,6 % malgré une hausse du nombre de personnes en emploi

La Suisse compte davantage de personnes au travail qu’un an plus tôt, mais aussi 27 000 chômeurs supplémentaires. Les résultats du troisième trimestre 2026 montrent que l’emploi a progressé plus vite en nombre de personnes qu’en équivalents plein temps.

En Suisse, 288 000 personnes étaient au chômage au troisième trimestre 2026, selon les résultats publiés le 12 novembre par l’Office fédéral de la statistique. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) atteint 5,6 % de la population active, contre 5,1 % un an plus tôt. Parallèlement, 5,387 millions de personnes occupaient un emploi, un effectif en hausse de 0,5 % sur un an.

Comment l’emploi et le chômage peuvent-ils augmenter ensemble ?

Le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de personnes qui cherchent un emploi peuvent progresser simultanément lorsque la population active augmente. Un chômeur supplémentaire ne correspond donc pas nécessairement à un emploi supprimé. Le chômage au sens du BIT repose sur des critères de recherche d’emploi et de disponibilité. Son décompte ne se limite pas aux personnes inscrites auprès d’un service de placement.

Un autre indicateur éclaire la situation des habitants en âge de travailler. Parmi les 15 à 64 ans, la part des personnes en emploi est passée de 79,8 % à 79,2 % en un an. Autrement dit, sur cent personnes de cette tranche d’âge, un peu plus de 79 travaillaient au troisième trimestre. Les effectifs nationaux peuvent ainsi progresser alors même que la proportion de personnes qui travaillent recule.

Le volume d’emploi progresse à peine

Un emploi à mi-temps compte pour une personne dans les effectifs, mais pour la moitié d’un poste dans une mesure en équivalents plein temps. Cette seconde mesure permet de comparer des volumes d’emploi lorsque les durées de travail diffèrent. En Suisse, elle a augmenté de 0,1 % sur un an, contre 0,5 % pour le nombre de personnes. L’écart indique que la progression des effectifs s’est traduite par une hausse plus modeste du volume d’emploi. Il ne permet pas de savoir combien de salariés souhaitaient travailler davantage.

La comparaison avec le trimestre précédent montre même un repli. Après correction des variations saisonnières, le nombre de personnes en emploi a baissé de 0,3 % entre le deuxième et le troisième trimestre. Cette évolution de court terme peut coexister avec la progression mesurée sur douze mois.

Pour comparer les deux côtés de la frontière franco-suisse, l’enquête fournit des taux établis selon la même définition internationale. Sur un an, le chômage est passé de 7,9 % à 8,4 % en France, soit une hausse d’un demi-point comme en Suisse. Le chiffre suisse reste inférieur à celui de l’Union européenne, où le taux est passé de 6,0 % à 6,2 % sur la même période.