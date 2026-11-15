Au Parc des Princes, 1 300 étudiants sont repartis avec de quoi remplir leur frigo

Dans les paniers distribués samedi au Parc des Princes, il y avait de quoi préparer plusieurs plats chez soi, notamment des fruits et des légumes frais. Au total, 1 300 étudiants en situation de précarité alimentaire ont été accueillis le 14 novembre, selon le bilan du fonds de dotation du Paris Saint-Germain. Des produits d’hygiène et des vêtements complétaient les provisions de cette treizième Cantine solidaire, organisée avec l’association Studhelp.

Le rendez-vous prenait place deux mois après la rentrée. Dans une enquête menée en octobre par Studhelp, 81,6 % des étudiants interrogés disaient avoir déjà sauté des repas en septembre faute d’argent, d’après les résultats relayés par le club. Cette proportion décrit les répondants à l’enquête. Elle ne mesure pas la fréquence des repas sautés chez l’ensemble des étudiants français.

Les bénéficiaires pouvaient aussi entrer dans le salon Concorde, transformé en petit musée pour la journée. Le club y avait réuni, entre autres, un ballon de la finale de Ligue des champions remportée à Munich en 2025 et un maillot signé par son équipe féminine. Des joueurs et joueuses du centre de formation ainsi que deux judokas étaient présents.

Demander un coup de main près de chez soi

En dehors de ces distributions, Studhelp propose un formulaire aux étudiants qui ont besoin de courses. L’association cherche un parrain ou une marraine dans le quartier et annonce une mise en relation par courriel la semaine suivant l’inscription. Côté donateur, l’aide peut prendre une forme très simple, comme quelques produits ajoutés au panier de courses habituel.

Le formulaire est accessible dans toute la France. Pour les étudiants qui préfèrent une distribution collective, l’association indique également les villes où elle en organise, parmi lesquelles Paris, Lille, Nantes, Montpellier et Lyon. En cas d’inscription restée sans réponse, Studhelp invite l’étudiant à la joindre directement sur ses réseaux sociaux.