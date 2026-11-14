Sur Switch, il sera bientôt possible d’offrir un jeu à un membre de sa famille

Un parent qui veut offrir un jeu dématérialisé à son enfant pourra bientôt le choisir sur le Nintendo eShop pour le compte de ce dernier. La boutique doit ouvrir cette possibilité après sa maintenance du mardi 17 novembre. Pour savoir à qui l’on pourra faire un cadeau, il faut regarder la composition du groupe familial associé à son compte Nintendo.

La nouveauté apparaît déjà dans les notes de la version 23.5.0 de la Switch 2, datées du 10 novembre. D’où un petit décalage pour les joueurs qui ont installé la mise à jour cette semaine et chercheraient déjà la fonction dans la boutique. Le logiciel de la console est prêt, mais l’ouverture du service dépend encore de l’intervention prévue sur l’eShop. Nintendo ne donne pas d’heure dans ces notes.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont conservé leur première Switch. La même annonce figure dans l’historique des mises à jour de cette console, avec la même date de maintenance. Acheter une Switch 2 ne sera donc pas nécessaire pour profiter de cette nouveauté.

Qui figure dans le groupe familial ?

Un groupe peut réunir jusqu’à huit comptes Nintendo. Pour préparer un cadeau, une vérification peut se faire dès maintenant depuis le compte de l’administrateur, dans la rubrique « Groupe familial ». C’est là que l’on retrouve les membres et que l’on peut en ajouter. Seul l’administrateur dispose de cette commande, précise l’assistance française de Nintendo.

Une précision compte pour les parents qui configurent un compte enfant en prévision des fêtes. Si l’enfant a moins de 16 ans, l’administrateur qui ajoute son compte doit avoir au moins 18 ans. Une fois le groupe constitué, il restera à attendre la fin de la maintenance pour choisir le cadeau dans la boutique.