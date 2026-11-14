Au Bangladesh, des ouvriers du textile risquent de perdre des jours de paie en pleine négociation salariale

Alors que les salariés réclament un minimum mensuel de 33 000 takas, les fédérations patronales de la confection ont annoncé le 14 novembre que certaines usines à l’arrêt pourraient rester fermées sans rémunération à partir de dimanche.

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La Rédaction
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Au Bangladesh, des ouvriers du textile risquent de perdre des jours de paie en pleine négociation salariale © Social Mag
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Dans les ateliers de confection de Savar, d’Ashulia et de Gazipur, au Bangladesh, l’enjeu immédiat pour les ouvriers est de savoir si leur prochaine journée sera payée. Samedi 14 novembre, les fédérations patronales du vêtement et de la bonneterie ont annoncé que les employeurs dont les usines ne peuvent plus fonctionner pourraient les garder fermées pour une durée indéterminée à compter du dimanche 15. Le mouvement porte précisément sur l’insuffisance des salaires face au coût de la vie.

Deux chiffres donnent la mesure du conflit. Les manifestants demandent de porter le minimum mensuel à 33 000 takas, contre une base de 12 500 aujourd’hui, rapporte l’AFP. À Dacca, lors de leur conférence de presse, les représentants des employeurs ont invoqué une disposition du droit du travail qui permet, dans les établissements concernés, de suspendre l’activité sans verser de salaire pendant la fermeture.

Deux situations différentes derrière une machine à l’arrêt

Selon le décompte patronal détaillé par bdnews24, 147 usines ne produisaient pas samedi dans les zones touchées. Parmi elles, 55 avaient déjà fait l’objet d’une fermeture au titre de la disposition invoquée par les employeurs. Dans 92 autres, la production n’avait pas repris malgré une tentative de redémarrage. Pour les salariés de ces derniers établissements, l’annonce de samedi laisse donc ouverte la question du statut de leur atelier à partir de dimanche. La décision revient à chaque employeur.

Ces usines appartiennent à une industrie étroitement liée à la consommation européenne. D’après la Commission européenne, le textile représentait près de 94 % de la valeur des marchandises importées du Bangladesh par l’Union en 2025. Cette proportion décrit la place du vêtement dans le commerce entre les deux partenaires. Elle ne permet pas de déterminer quelles marques sont clientes des ateliers aujourd’hui à l’arrêt.

Le prochain rendez-vous des négociations salariales est prévu lundi. Les deux organisations patronales ont prévenu qu’elles pourraient reconsidérer leur participation si les perturbations se poursuivaient. Au moment de leur déclaration, le montant du futur minimum mensuel restait à négocier.

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