En Belgique, le mariage explique 57 % des fins de cohabitation légale

En Belgique, 30 747 cohabitations légales ont pris fin en 2025. Dans 57 % des cas, les deux partenaires se sont mariés, selon le bilan publié le 9 novembre par Statbel.

Quand deux cohabitants légaux belges se disent oui, leur mariage clôt la déclaration qu’ils avaient faite à la commune. Cette transition est, de loin, la première raison pour laquelle une cohabitation disparaît du registre. Elle devance la fin de cohabitation déclarée d’un commun accord, qui représente 35,1 % des cessations, d’après les données de l’office belge de statistique.

Cinq ans de cohabitation pour la moitié des dossiers clos

Parmi les cohabitations closes en 2025, la moitié avait duré un peu plus de cinq ans ou davantage. Cette durée court à partir de la déclaration officielle. Un couple qui vivait déjà ensemble avant de se présenter à la commune peut donc avoir une histoire commune bien plus longue.

Dans 4,7 % des dossiers clos, le décès de l’un des cohabitants explique la fin du statut. Les autres motifs recensés sont une déclaration unilatérale ou une décision de justice. Le mariage occupait déjà la première place en 2017, avec 55 % des cessations. Le chiffre de 57 % porte uniquement sur les dossiers clos en 2025. Pour savoir quelle proportion des nouveaux cohabitants finira un jour par se marier, il faudrait suivre les mêmes personnes au fil des années.

Un statut également ouvert aux membres d’une famille

Depuis 2000, deux personnes qui résident ensemble en Belgique peuvent officialiser leur cohabitation auprès de leur administration communale. Ce dispositif accueille aussi des proches parents. En 2025, 76 déclarations ont réuni un parent et son enfant, et 90 des frères ou sœurs, demi-frères et demi-sœurs compris. Cet usage familial reste rare, mais il marque une différence concrète avec le Pacs français. En France, le pacte est interdit entre un parent et son enfant, comme entre un frère et une sœur, rappelle Service Public.

Au total, les communes belges ont enregistré 37 278 nouvelles déclarations de cohabitation légale en 2025, contre 35 000 en 2024. La hausse de 6,5 % efface le recul de l’année précédente. Rapporté à la population, le mouvement est plus modeste. Avec 3,1 déclarations pour mille habitants, la Belgique retrouve un niveau proche de celui qu’elle connaît depuis 2020.