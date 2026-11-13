Pour 64 % des sondés, les soucis informatiques pèsent encore sur l’humeur après le travail

Une enquête internationale menée pour Logitech souligne que les problèmes d’outils numériques ne s’arrêtent pas toujours à la fin de la journée. Les personnes interrogées évoquent également une baisse d’énergie et des gênes physiques, avec des difficultés particulières en cas de handicap.

Une visioconférence qui se fige ou un appareil qui refuse de se connecter peut laisser plus qu’un retard dans la journée. Dans l’étude Ctrl Tomorrow de Logitech, 64 % des personnes interrogées déclarent que les frictions technologiques affectent leur humeur générale après les heures de travail. Elles sont 63 % à estimer que ces difficultés nuisent à leur sentiment de contrôle sur leur vie personnelle et 62 % à évoquer un effet sur leur énergie en soirée.

Quand la technologie fait défaut, 64 % des répondants disent ressentir de la frustration, de l’anxiété ou de la colère. Ils sont 46 % à évoquer de l’impuissance, de la gêne, de l’épuisement ou le sentiment d’être dépassés. Ces réponses, recueillies dans neuf pays, décrivent un vécu déclaré : elles ne signifient pas que les pannes provoquent systématiquement des troubles psychologiques.

Poignets, nuque, yeux : un inconfort devenu fréquent

Le rapport évoque aussi le corps. Selon ses résultats, 58 % des personnes interrogées ressentent au moins une fois par mois une gêne physique qu’elles associent à leur configuration technologique. Les exemples cités sont les douleurs au poignet, la fatigue oculaire et les tensions dans la nuque. Il ne s’agit pas de diagnostics médicaux, mais de symptômes rapportés par les participants.

Sur ce point, le constat peut être rapproché des recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui identifie le travail prolongé sur écran comme un facteur possible de troubles musculosquelettiques, de fatigue visuelle et de stress. L’organisme insiste sur le réglage du poste, l’adaptation du matériel aux personnes et l’organisation des pauses. Ses recommandations sont indépendantes de l’enquête commandée par Logitech.

Les personnes en situation de handicap physique plus exposées

Une comparaison du rapport concerne les répondants présentant un handicap physique. Parmi eux, 54 % déclarent éprouver de l’anxiété lorsqu’une nouvelle technologie est introduite, contre 31 % chez les personnes sans handicap physique. Ils sont aussi 7 %, contre 2 %, à estimer que leur configuration technologique nuit à leurs performances. À l’inverse, 45 % pensent que la technologie leur permet de réaliser leur potentiel, contre 64 % dans l’autre groupe.

L’adaptabilité des postes de travail peut contribuer à répondre aux besoins de salariés différents. Illustration générée par IA.

Ces écarts ne disent pas que toutes les personnes concernées rencontrent les mêmes obstacles. Ils suggèrent cependant que le choix d’un équipement uniforme ne répond pas toujours à la diversité des besoins, notamment lorsque les réglages ou les périphériques ne peuvent pas être adaptés à chacun.

Logitech recommande de repérer les irritations récurrentes que les utilisateurs ont fini par accepter et de revoir périodiquement le clavier, la souris, l’écran ou le casque utilisés. L’INRS rappelle de son côté que la prévention dépend aussi des tâches, du temps passé devant l’écran et de l’organisation du travail, et pas uniquement de l’achat d’un nouvel accessoire.

L’enquête a été réalisée en ligne par Burson en mai et juin 2026 auprès de 8 168 répondants pour sa partie générale. Son commanditaire commercialise des périphériques informatiques ; les résultats permettent de décrire les perceptions recueillies, mais non de démontrer à eux seuls qu’un changement de matériel améliorera la santé de tous les salariés.