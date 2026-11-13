Handicap au travail : seule la moitié des salariés qui ont besoin d’un aménagement en bénéficient

Une étude publiée le 12 novembre par la Dares et la Drees mesure l’écart entre les besoins des salariés handicapés et les adaptations dont ils disposent. L’accès à un poste aménagé, à une aide humaine ou à un transport adapté figure parmi les besoins les moins bien couverts.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
3a3aabc2 Poste Adapte
Handicap au travail : seule la moitié des salariés qui ont besoin d’un aménagement en bénéficient © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Pouvoir rejoindre son lieu de travail, utiliser un poste adapté ou compter sur l’aide d’une personne : pour chacun de ces besoins, seul un salarié handicapé concerné sur trois déclare disposer de la solution. C’est l’un des enseignements d’une étude de la Dares et de la Drees publiée le 12 novembre. Les résultats portent sur les situations déclarées en 2022, dans le cadre de l’enquête Autonomie.

Un écart marqué selon la reconnaissance du handicap

Toutes mesures confondues, la moitié des salariés handicapés qui disent avoir besoin d’une adaptation de leur situation de travail en bénéficient. La proportion dépasse les deux tiers chez ceux dont le handicap est reconnu administrativement. Le point de départ compte : les chercheurs rapportent les réponses aux personnes qui expriment un besoin. Ils ne mesurent donc ni la proportion de tous les salariés qui devraient obtenir un aménagement, ni le taux de refus opposés à des demandes formelles.

L’enquête prend en compte plusieurs manières de décrire le handicap. Elle inclut les personnes qui disposent d’une reconnaissance administrative, celles qui déclarent être fortement restreintes dans leurs activités habituelles et celles qui font état d’importantes limitations fonctionnelles. Ces situations peuvent se recouper. Le résultat met en évidence une différence d’accès aux adaptations, sans permettre de dire ce qui arriverait à une même personne si elle obtenait une reconnaissance.

Quand la santé conduit à changer de métier

Les difficultés se lisent aussi dans les parcours. Parmi les salariés reconnus handicapés, environ un quart déclarent avoir changé d’entreprise en raison de leurs problèmes de santé. Trois sur dix indiquent avoir changé de profession pour cette raison. Changer d’employeur et changer de métier sont deux expériences différentes : les réponses peuvent concerner les mêmes personnes.

Le champ étudié est celui des 15 à 64 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine et travaillant en milieu ordinaire, y compris dans une entreprise adaptée. Les établissements et services d’accompagnement par le travail en sont exclus. Pour les entreprises de ce périmètre, les résultats invitent à regarder au-delà du seul matériel installé sur place : un salarié peut disposer d’un poste adapté tout en rencontrant une difficulté pour s’y rendre ou pour obtenir l’assistance nécessaire pendant sa journée.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

fibre-excellence-liquidation
Emploi

Fibre Excellence : 300 licenciements programmés fin décembre 2026

C50c4af5 Brampton Salaries Automobile Avenir Emploi
Emploi

À Brampton, que deviennent les 2 200 salariés de Stellantis ?

4c3d91f6 Allemagne Les Greves Gagnent Lindustrie 37 Million
Actualité économiqueÉconomieEmploiEmploi & Travail

Mercedes-Benz : la menace de fermetures comme levier contre les syndicats allemands

6a1bf42a Socialmag Rsa Insertion Emploi Insee Novembre 2026
Emploi

RSA et emploi : le taux d’emploi remonte à 26,8 % dans les ménages concernés

364ac7eb Une Socialmag Recrutements Pme En Suspens T4 2026
Emploi

Embauches : 31 % des patrons de PME ayant un projet envisagent de l’annuler

47ec5a45 Sous Emploi France 2026
Actualité SocialeEmploi

Sous-emploi en France : 4,6 % des personnes qui travaillent veulent ou peuvent travailler davantage

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly