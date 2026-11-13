Handicap au travail : seule la moitié des salariés qui ont besoin d’un aménagement en bénéficient

Pouvoir rejoindre son lieu de travail, utiliser un poste adapté ou compter sur l’aide d’une personne : pour chacun de ces besoins, seul un salarié handicapé concerné sur trois déclare disposer de la solution. C’est l’un des enseignements d’une étude de la Dares et de la Drees publiée le 12 novembre. Les résultats portent sur les situations déclarées en 2022, dans le cadre de l’enquête Autonomie.

Un écart marqué selon la reconnaissance du handicap

Toutes mesures confondues, la moitié des salariés handicapés qui disent avoir besoin d’une adaptation de leur situation de travail en bénéficient. La proportion dépasse les deux tiers chez ceux dont le handicap est reconnu administrativement. Le point de départ compte : les chercheurs rapportent les réponses aux personnes qui expriment un besoin. Ils ne mesurent donc ni la proportion de tous les salariés qui devraient obtenir un aménagement, ni le taux de refus opposés à des demandes formelles.

L’enquête prend en compte plusieurs manières de décrire le handicap. Elle inclut les personnes qui disposent d’une reconnaissance administrative, celles qui déclarent être fortement restreintes dans leurs activités habituelles et celles qui font état d’importantes limitations fonctionnelles. Ces situations peuvent se recouper. Le résultat met en évidence une différence d’accès aux adaptations, sans permettre de dire ce qui arriverait à une même personne si elle obtenait une reconnaissance.

Quand la santé conduit à changer de métier

Les difficultés se lisent aussi dans les parcours. Parmi les salariés reconnus handicapés, environ un quart déclarent avoir changé d’entreprise en raison de leurs problèmes de santé. Trois sur dix indiquent avoir changé de profession pour cette raison. Changer d’employeur et changer de métier sont deux expériences différentes : les réponses peuvent concerner les mêmes personnes.

Le champ étudié est celui des 15 à 64 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine et travaillant en milieu ordinaire, y compris dans une entreprise adaptée. Les établissements et services d’accompagnement par le travail en sont exclus. Pour les entreprises de ce périmètre, les résultats invitent à regarder au-delà du seul matériel installé sur place : un salarié peut disposer d’un poste adapté tout en rencontrant une difficulté pour s’y rendre ou pour obtenir l’assistance nécessaire pendant sa journée.