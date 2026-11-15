En Autriche, 46 % des fins d’emploi dans la construction sont suivies d’une inscription au chômage

En Autriche, après la fin d’un emploi salarié en 2025, le passage par le chômage était près de deux fois plus fréquent dans la construction que dans l’informatique. Les registres autrichiens permettent de distinguer cette transition d’un changement d’employeur, d’un passage à son compte ou d’une reprise d’études.

Que devient un salarié une fois son contrat terminé ? Dans la construction autrichienne, 46,2 % des fins d’emploi enregistrées en 2025 ont été suivies d’une inscription au chômage, contre 28 % tous secteurs confondus. L’étude publiée le 12 novembre par Statistics Austria suit les changements de situation à partir des registres administratifs. Elle compte les emplois qui prennent fin et observe l’étape suivante du parcours. Le chiffre de 46,2 % ne signifie donc pas que près d’un salarié du bâtiment sur deux était au chômage.

Dans l’informatique, un autre contrat presque aussi fréquent que le chômage

Le contraste avec les métiers du numérique tient à ce qui se passe entre deux postes. Dans le secteur qui rassemble les télécommunications, le développement de logiciels et le conseil informatique, 24,7 % des fins d’emploi ont débouché sur le chômage en 2025. La transition vers un autre emploi salarié était presque aussi fréquente, à 24,1 %. Une proportion plus faible, 5,3 %, est passée au travail indépendant.

Dans l’édition, l’audiovisuel et les activités de production ou de diffusion de contenus, la sortie du salariat prend une autre forme. Après la fin de leur emploi, 15,4 % des salariés concernés sont passés à leur compte, une proportion proche de celle des passages vers un autre emploi salarié (17,8 %). Comparer seulement les inscriptions au chômage ferait disparaître cette différence entre médias et informatique.

Le rôle de la formation, des congés et de l’âge

La construction se distingue par le caractère saisonnier d’une partie de son activité. Mais le devenir des salariés dépend aussi de leur âge. Tous secteurs réunis, le chômage suit 23,4 % des fins d’emploi chez les moins de 30 ans, contre 31,6 % chez les 30 à 49 ans. Les plus jeunes entrent aussi plus fréquemment en formation ou dans les études. Cette transition représente 18,9 % de leurs fins d’emploi.

Chez les 30 à 49 ans, l’interruption liée à la parentalité pèse particulièrement dans les parcours féminins. Dans cette tranche d’âge, un congé de maternité ou un congé parental suit 12,6 % des fins de périodes travaillées pour les femmes, contre 4,8 % pour les hommes. Une interruption du travail effectif recouvre ainsi des situations très différentes selon le statut qui lui succède.

Les registres autrichiens ont enfin une limite géographique. Dans 11,5 % des cas, aucune situation ultérieure n’y apparaît. L’institut estime que des départs à l’étranger expliquent vraisemblablement une partie de ces absences. Pour ces travailleurs, la fin de la trace administrative en Autriche laisse ouverte la question de l’emploi occupé ensuite.