Addiction et précarité : quand la carte Vitale, le RSA et le logement deviennent des obstacles en chaîne

Sans papiers à jour, sans logement stable ou sans accès facile à un médecin, suivre un traitement et conserver ses droits peut devenir très difficile. Le dernier rapport de l’OFDT montre comment ces obstacles s’additionnent pour certaines personnes consommatrices de drogues en grande précarité.

Une personne qui dort dans la rue peut perdre ses documents, manquer un rendez-vous administratif ou ne plus pouvoir se déplacer jusqu’à son centre de soins. Ces difficultés, déjà lourdes au quotidien, deviennent particulièrement problématiques lorsqu’un traitement doit être renouvelé régulièrement. C’est l’un des constats majeurs du rapport Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2025, publié par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) le 16 novembre 2026.

Les observations du dispositif TREND concernent notamment des personnes sans domicile ou hébergées dans des conditions dégradées. Certaines disposent d’une couverture maladie et sont accompagnées par des associations ; d’autres restent éloignées des soins et de leurs droits. Les professionnels interrogés décrivent moins un obstacle isolé qu’une succession de démarches difficiles à mener de front.

Une carte Vitale manquante peut interrompre un traitement

Les traitements par agonistes opioïdes, notamment la méthadone, peuvent nécessiter une continuité de délivrance. En 2025, selon les équipes interrogées par l’OFDT, l’obligation de présenter la carte Vitale pour certains médicaments a compliqué l’accès à ces traitements pour des patients qui peinent à conserver ou renouveler leurs documents. Des pharmacies ont refusé certaines délivrances, conduisant parfois les personnes vers un autre établissement ou une permanence d’accès aux soins de santé (PASS).

Le rapport rapporte également des ruptures de traitement, avec des situations de sevrage forcé. Certains patients se sont tournés vers le marché illégal pour obtenir un produit de substitution. D’autres ont dû revenir vers un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), ajoutant une demande à des structures déjà sollicitées. La question porte donc aussi sur la continuité des soins, au-delà de la seule possession d’une carte administrative.

Les difficultés sont accentuées dans les territoires où les médecins généralistes manquent. Les professionnels citent des refus de prise en charge, des problèmes de transport et parfois des délais pouvant atteindre un an pour accéder à certains CSAPA. Les permanences ponctuelles et la téléconsultation permettent parfois de trouver une solution, mais leur disponibilité reste variable selon le territoire.

Le RSA demande des démarches parfois difficiles à tenir

Le revenu de solidarité active constitue, pour de nombreuses personnes en grande précarité rencontrées par les équipes TREND, une ressource essentielle. Or les professionnels décrivent en 2025 davantage de difficultés à demander cette prestation puis à maintenir les démarches nécessaires. Les rendez-vous, les obligations d’activité et la dématérialisation des échanges peuvent devenir des barrières pour des personnes dont le quotidien est absorbé par la recherche d’un lieu où dormir ou se nourrir.

Depuis le 1er janvier 2025, l’inscription à France Travail est devenue automatique pour les bénéficiaires du RSA. Le parcours peut comprendre un engagement d’activité d’au moins 15 heures par semaine. La présentation des règles par Service-Public précise toutefois que des adaptations et exemptions existent, notamment en cas de difficultés avérées liées à la santé, au handicap ou à certaines situations familiales. La présence d’une addiction ne permet pas à elle seule de déduire les obligations effectivement retenues pour une personne : sa situation doit être examinée dans son parcours d’accompagnement.

Dans le rapport de l’OFDT, une professionnelle d’une structure d’urgence sociale lilloise raconte que des personnes renoncent à entamer les démarches lorsqu’elles apprennent le nombre d’étapes nécessaires. Ce témoignage illustre un phénomène de non-recours observé par les équipes, sans constituer une estimation du nombre de bénéficiaires concernés à l’échelle nationale.

Faute de logement, les problèmes administratifs s’accumulent

Le logement constitue le troisième maillon de ce parcours. Les places d’hébergement social restent très demandées dans les métropoles, mais aussi, selon les observations de 2025, dans de nombreuses villes moyennes. Les solutions spécialisées, comme les appartements thérapeutiques ou le programme « Un chez-soi d’abord », existent dans certains territoires, mais les équipes interrogées les décrivent comme insuffisantes face aux besoins.

Certaines orientations échouent faute de places disponibles ou en raison de représentations négatives associées aux personnes qui consomment des drogues. Rester à la rue peut ensuite compliquer l’accès aux soins, le sommeil et la conservation des pièces d’identité. L’OFDT évoque aussi la destruction de documents lors du démantèlement de certains habitats de fortune, entraînant de nouvelles démarches pour les personnes concernées.

Cette instabilité pèse également sur les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD). Les intervenants font état de files actives plus importantes, de tensions dans l’accueil collectif et d’effectifs insuffisants. Certaines structures ont limité des permanences ou instauré des protocoles de sécurité.

L’enseignement social du rapport tient dans cette accumulation : obtenir une prestation, poursuivre un traitement et accéder à un hébergement sont des démarches distinctes sur le papier, mais étroitement liées dans la vie des personnes. Pour celles qui cumulent précarité et dépendance, un document perdu ou un déplacement impossible peut compromettre plusieurs aspects de leur accompagnement au même moment.