Expulsions locatives : l’Espagne choisit la protection radicale des locataires

Le 29 septembre 2026, l’Espagne annonce la suspension de toutes les expulsions locatives jusqu’en 2030 et le renouvellement automatique des contrats de location. Ces mesures radicales, baptisées « décret Maricarmen » en hommage à une octogénaire expulsée après 70 ans dans le même logement, visent à endiguer une crise du logement aiguë. Le gouvernement interdit également aux fonds d’investissement d’acheter des biens immobiliers et encadre les locations touristiques.

Photo of author
Anais Rodriguez
Publié le
Lecture : 3 min
0
Comprendre l'allocation veuvage : un coup de main pour les conjoints survivants
Expulsions locatives : l’Espagne choisit la protection radicale des locataires © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le 28 septembre 2026, Maricarmen Abascal, âgée de 87 ans, a été expulsée de son appartement où elle vivait depuis 70 ans. En réponse, le gouvernement espagnol a décidé d’interdire toutes les expulsions locatives jusqu’en 2030, une décision parmi les plus radicales en Europe. L’histoire de Maricarmen, bien que personnelle, symbolise une crise sociale plus vaste, soulignant l’importance du droit au logement.

Maricarmen : symbole d’une lutte nationale pour le logement

Une vie chamboulée par la spéculation immobilière

Maricarmen Abascal a passé sept décennies dans le même appartement à Madrid. Cependant, le rachat de l’immeuble par une société immobilière a entraîné son expulsion. Son histoire a suscité une forte réaction nationale, amplifiée par les réseaux sociaux qui ont transformé ce drame personnel en symbole d’une injustice plus large. Face à la pression croissante, le gouvernement de Pedro Sánchez a dû agir.

Mobilisation à la Puerta del Sol pour défendre le droit au logement

Depuis le 27 septembre, environ 100 manifestants occupent pacifiquement la Puerta del Sol à Madrid, réclamant le droit au logement pour tous. Cette occupation critique la financiarisation du marché immobilier. L’expulsion de Maricarmen incarne cette colère collective, incitant le gouvernement à adopter le « décret Maricarmen » en son honneur.

Les bénéficiaires de la suspension des expulsions

Protection des aînés et des familles monoparentales

Les nouvelles mesures visent principalement les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les familles monoparentales. En août 2026, le loyer moyen en Espagne a atteint 15,1 euros par mètre carré, doublant presque par rapport à 2016, menaçant les retraités et les familles dirigées par des femmes. La suspension des expulsions locatives jusqu’en 2030 leur offre un répit crucial.

Une stabilisation du marché locatif

Le « décret Maricarmen » interdit toute expulsion de logement jusqu’en 2030, quelles que soient les raisons. Félix Bolaños, ministre espagnol, a salué cette mesure qui protège les locataires et freine les rachats spéculatifs d’immeubles. Cette initiative vise à stabiliser le marché immobilier en garantissant la sécurité des locataires.

Renouvellement automatique des baux

En parallèle, le gouvernement impose le renouvellement automatique des contrats de location, éliminant ainsi l’incertitude et les négociations tendues à chaque échéance. Cela renforce la stabilité résidentielle en empêchant les augmentations de loyer abusives.

Les défis pour les propriétaires

Petits propriétaires : besoin de clarification

Le gouvernement espagnol assure que les petits propriétaires ne sont pas visés par ces mesures, qui ciblent les spéculateurs. Toutefois, la suspension des expulsions soulève des préoccupations quant à la protection des propriétaires en cas de loyers impayés. Le Parlement doit encore voter ce texte, et les modalités d’application restent à préciser.

Impact sur les fonds d’investissement

Le « décret Maricarmen » interdit aux fonds d’investissement d’acheter des logements, freinant ainsi leur modèle spéculatif. Accusés d’aggraver la crise du logement, ces fonds devront désormais réorienter leurs activités vers des projets ayant un impact social positif.

Vers une régulation sociale du marché immobilier

Reconnaître le logement comme un droit humain

Le « décret Maricarmen » affirme que le logement est un droit humain fondamental, non une simple marchandise. L’Espagne, en suspendant les expulsions locatives jusqu’en 2030, vise à prioriser la protection des personnes sur les profits. Les mesures incluent aussi un encadrement des locations saisonnières pour éviter la conversion excessive de logements en hébergements touristiques.

Responsabilité sociale des entreprises immobilières

Les entreprises du secteur immobilier doivent désormais intégrer la responsabilité sociale dans leurs pratiques. L’absence de régulation a conduit à des crises sociales, et les acteurs du marché sont encouragés à développer des projets bénéfiques socialement, comme la construction de logements abordables. L’exemple espagnol pourrait influencer d’autres pays à adopter des régulations similaires.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Cancer : 2,3 millions de cas liés aux infections en 2024
Le Coin RSESanté

Cancer : 2,3 millions de cas liés aux infections en 2024

Magasins André : après 130 ans d'existence l'enseigne tire sa révérence
EmploiEntreprisesLe Coin RSE

Magasins André : après 130 ans d’existence l’enseigne tire sa révérence

Dépistage des maladies cardiovasculaires : l'UE recommande un premier dépistage avant 35ans
Le Coin RSE

Dépistage des maladies cardiovasculaires : l’UE recommande un premier dépistage avant 35ans

vitesse-312-km-h-record-exces-france
Société

312 km/h, le record d’excès de vitesse battu en France

Shein annonce une chute de 50% de son bénéfice d'exploitation
ConsommationEntreprisesLe Coin RSE

Shein annonce une chute de 50% de son bénéfice d’exploitation

Pexels Joanna Zdunczyk 18647846 6476047
Actualités InternationalesLe Coin RSESociété

Défense : le Royaume-Uni appelle les ménages à stocker vivres et eau

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly