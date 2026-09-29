Défense : le Royaume-Uni appelle les ménages à stocker vivres et eau

Wes Streeting, secrétaire d’État britannique à la Défense, exhorte les citoyens à stocker eau embouteillée, conserves alimentaires et argent liquide. Cette recommandation vise à préparer les ménages aux conflits potentiels avec la Russie, aux catastrophes naturelles et aux pannes d’infrastructures. Cependant, une question sociale émerge : tous les ménages britanniques ont-ils réellement les ressources pour suivre ces conseils ? Cette initiative pourrait-elle creuser davantage le fossé entre citoyens bien préparés et les plus vulnérables ?

L’appel de Streeting : un privilège pour les plus aisés ?

Streeting décrit sa demande comme « simple » : « Avoir de l’argent liquide chez soi, un stock d’eau embouteillée, quelques conserves pour pallier une coupure électrique empêchant l’usage du micro-ondes ou de la plaque », explique-t-il. Il affirme que beaucoup ont déjà ces provisions. Pourtant, la situation sociale du pays contredit cette vue optimiste.

Disparités d’accès selon les revenus et les régions

L’accès à la préparation civile est inégal au Royaume-Uni. Dans des villes comme Londres, Manchester ou Birmingham, les familles vivant dans des logements sociaux manquent d’espace pour stocker des réserves. Acheter des provisions supplémentaires exige un budget flexible, alors que, selon le Joseph Rowntree Foundation, plus de 14 millions de Britanniques vivent sous le seuil de pauvreté en 2026. Pour ces foyers, constituer un kit de survie de 72 heures, comme recommandé par le gouvernement, est un lourd sacrifice financier. L’inflation alimentaire, exacerbée par le Brexit, renforce cette difficulté. Tandis que les classes moyennes et supérieures remplissent leurs garde-manger, les foyers précaires doivent choisir entre payer le loyer ou stocker des provisions.

Coût des kits de survie : un obstacle pour les foyers précaires

Un kit de survie basique, comprenant eau, conserves, lampes torches, batteries et trousse de secours, coûte entre 80 et 150 livres sterling. Pour un ménage monoparental aux minima sociaux, cela représente une semaine de courses. L’épargne, suggérée par Streeting, est tout aussi inaccessible pour les plus vulnérables. Même les ménages aux revenus moyens peinent parfois à épargner. Le risque est de créer une société à deux vitesses, où seuls les privilégiés surmonteront les crises, tandis que les précaires souffriront davantage.

Responsabilité des entreprises : la RSE et la résilience civile

Le Royaume-Uni prône une approche « société entière », engageant entreprises, institutions et citoyens. Mais quelle est la véritable responsabilité des entreprises ? Le ministre de la Sécurité, Dan Jarvis, briefe les entreprises sur les menaces russes, telles que cyberattaques et sabotages. Pourtant, au-delà de la protection des infrastructures, les entreprises doivent-elles aider leurs salariés et clients fragiles ?

Impact sur les distributeurs d’eau et de conserves

L’appel de Streeting pourrait stimuler la demande en eau embouteillée et conserves. Tesco, Sainsbury’s, Asda observent déjà une hausse des ventes. Des associations s’inquiètent de possibles spéculations ou pénuries artificielles. Comme pour la fast fashion, l’éthique commerciale est en jeu. Les distributeurs devraient-ils plafonner les prix des produits essentiels ? Ou distribuer gratuitement des kits de survie aux bénéficiaires d’aides sociales ?

Initiatives collectives des entreprises et du secteur public

Des entreprises britanniques lancent des initiatives RSE innovantes. Certaines proposent à leurs employés des kits subventionnés ou des formations aux urgences. Des collectivités, notamment en Écosse et au Pays de Galles, développent des programmes communautaires : distribution de kits gratuits, ateliers de préparation, cartographie des ressources d’urgence. Le gouvernement accélère certains programmes de défense civile, initialement prévus pour 2035, vers 2030. Reste à voir si cette accélération inclura des mécanismes de solidarité ou accentuera les inégalités.

Construire une résilience inclusive

Streeting veut « alerter, sans alarmer », mais sans moyens d’action, l’alerte génère anxiété et impuissance. Une résilience inclusive nécessite une intervention publique et des partenariats ambitieux. Plusieurs pistes sont discutées au Royaume-Uni.