Ménage : 25% des Français freinés par le manque de confiance

Ouvrir sa porte à un inconnu est un défi pour beaucoup. Une étude de Domaliance, publiée le 28 septembre 2026, indique que 25 % des Français, bien qu’ayant les moyens de déléguer leur ménage, hésitent à cause de la confiance. La peur de l’inconnu (9 %) et la crainte d’une fiabilité insuffisante (16 %) sont des freins psychologiques aussi importants que le coût. Bien que 81 % des Français se disent prêts à déléguer, peu passent à l’acte. Pourquoi ce paradoxe persiste-t-il ?

La confiance : l’obstacle caché pour 25% des Français

Le coût est l’obstacle principal pour 42 % des répondants selon le sondage Domaliance, mené du 31 août au 17 septembre 2026 auprès de 3 102 personnes. Cependant, un quart des Français mentionne des barrières d’ordre relationnel et psychologique. Ces freins révèlent un lien intime avec le domicile. Les tâches ménagères représentent une charge mentale pour 51 % des Français, selon OpinionWay pour LG Electronics France, mais déléguer implique d’accepter une intrusion dans son espace privé.

Les craintes de l’intrusion domestique

Neuf pour cent des Français craignent d’accueillir une personne inconnue chez eux, par souci de sécurité physique et matérielle : vol, dégradation, violation de l’intimité. Seize pour cent doutent de la fiabilité des prestataires : leur ponctualité, la qualité du travail, le respect des consignes. Ces inquiétudes forment un mur psychologique que les entreprises peinent à franchir. A2micile, avec ses 400 agences et 100 000 clients sous la marque Domaliance, admet que « le rapport au ménage est plus intime qu’il n’y paraît ».

Une intention de délégation freinée par la méfiance

Bien que 81 % envisagent de déléguer, seuls 19 % excluent totalement cette option. Ce décalage souligne une tension entre le désir de libérer du temps (24 % invoquent le manque de temps, 17 % la fatigue) et la résistance à l’intrusion. Les démarches administratives ne découragent que 5 % des personnes, ce qui montre que le frein principal n’est pas bureaucratique, mais bien la confiance dans les prestataires. Domaliance s’interroge : « Pourquoi 8 Français sur 10 se disent prêts à déléguer, mais si peu le font réellement ? »

Inégalités de genre : la culpabilité de ne pas déléguer pèse plus sur les femmes

Un paradoxe apparaît : chez les parents d’enfants mineurs, 21 % culpabilisent de ne pas déléguer, soit deux fois plus que ceux qui culpabilisent de le faire (10 %). Cette culpabilité touche surtout les mères, qui ressentent la majeure partie de la charge mentale domestique. Un sondage OpinionWay indique que 57 % des femmes évoquent ce poids, contre 43 % des hommes.

Charge mentale et répartition des tâches

La charge mentale dépasse le temps de ménage : elle englobe l’anticipation et l’organisation des tâches. Les femmes, même dans les couples où la répartition matérielle est équilibrée, jouent souvent le rôle de chef d’orchestre domestique. Déléguer pourrait alléger ce fardeau, mais le coût et la méfiance restent des obstacles. Les inégalités économiques aggravent cette situation, rendant la délégation inaccessible aux ménages modestes.

Culpabilité parentale et aspirations professionnelles

Vingt et un pour cent des parents ressentent de la culpabilité pour ne pas déléguer, faute de temps pour leur famille. Cette culpabilité, principalement féminine, révèle la pression de concilier réussite professionnelle et responsabilités domestiques. Domaliance questionne : « Est-ce la délégation ou son absence qui crée la vraie culpabilité ? » Pour les mères, ne pas déléguer signifie sacrifier du temps familial et professionnel. Déléguer implique d’accepter une externalisation encore perçue comme illégitime. Les entreprises de services à la personne doivent rendre la délégation accessible et digne.

Renforcer la confiance et l’équité : un enjeu pour les prestataires

Les prestataires doivent convaincre les 25 % de Français hésitants. Transparence, formation et certification sont des leviers pour améliorer l’image d’un secteur encore fragile et peu valorisé. Bien que le groupe A2micile emploie 20 000 collaborateurs, le secteur souffre d’un turnover élevé et de mauvaises conditions de travail. Améliorer ces aspects renforcerait la fiabilité perçue. Les politiques publiques ont également un rôle à jouer, à travers des aides fiscales et des dispositifs de soutien aux familles.

Les leviers RSE pour une confiance renouvelée

Certifier les intervenants, assurer des formations régulières, et afficher les compétences sont des mesures pour rassurer les 16 % qui doutent de la fiabilité. Publier des avis clients, offrir des périodes d’essai et garantir des remplacements en cas d’absence sont des pratiques qui instaurent la confiance. Valoriser et stabiliser les employés est crucial. Un intervenant bien formé et reconnu inspire plus confiance qu’un précaire sous-payé.

Domaliance et l’accessibilité sociale

Avec ses 400 agences, Domaliance incarne un secteur en expansion mais confronté à des tensions sociales. Rendre le service accessible aux classes moyennes inférieures et aux familles monoparentales est essentiel. Bien que les aides publiques atténuent le coût, elles restent insuffisantes pour de nombreux ménages. Les entreprises pourraient offrir des tarifs progressifs et des forfaits solidaires. La délégation du ménage ne doit pas être un privilège, mais un outil d’égalité, à condition que les acteurs du secteur et les pouvoirs publics agissent ensemble.

Le paradoxe du ménage en France est illustré par un chiffre : 81 % d’intention de déléguer, 25 % freinés par la méfiance. Restaurer la confiance est crucial pour débloquer ce marché. Les entreprises doivent professionnaliser, rassurer et rendre leurs services accessibles, notamment pour les femmes qui supportent la charge mentale. La question n’est plus de savoir si les Français souhaitent déléguer, mais quand les prestataires sauront gagner leur confiance.