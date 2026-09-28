Grève du 29 septembre : transports, écoles, services publics, ce qui vous attend

Le 29 septembre 2026, huit syndicats de la fonction publique se mobilisent contre le gel du point d’indice. Près de 150 à 170 manifestations se dérouleront à travers le pays, impliquant enseignants, soignants, pompiers et agents des impôts. Quels seront les effets concrets de cette journée ? Transports perturbés, écoles partiellement fermées, services administratifs à l’arrêt : voici comment anticiper les impacts de cette mobilisation.

Transports : quelles perturbations le 29 septembre ?

Les usagers de l’Île-de-France peuvent souffler : la RATP assure un trafic normal sur l’ensemble de ses réseaux. Métros et RER A et B circuleront sans modification d’horaires, en l’absence de préavis de grève des syndicats de la régie.

Contrairement aux mouvements sociaux passés, la RATP ne prévoit aucune perturbation des bus, tramways et métros. Les transports parisiens fonctionneront normalement, contrastant avec la forte mobilisation dans d’autres secteurs de la fonction publique.

À la SNCF, le trafic des TGV et Intercités restera quasiment normal. Cependant, quelques perturbations sont attendues sur les RER C, D et E ainsi que sur les lignes R et V du Transilien, seul SUD-Rail ayant déposé un préavis de grève. Des retards ponctuels ou suppressions de trains pourraient survenir aux heures de pointe.

Écoles : quelles répercussions pour les parents ?

La grève touche particulièrement le secteur de l’éducation. En décembre 2024, un enseignant sur trois avait participé à une grève similaire, et un taux de participation comparable est anticipé. Les petites écoles rurales risquent des fermetures complètes par manque de personnel.

Lorsque plus de 25 % des enseignants sont en grève, les mairies doivent organiser un service minimum d’accueil, mais cela ne couvre que les heures de classe. Les parents doivent vérifier si garderies, cantines et études fonctionneront normalement.

Les syndicats prévoient une mobilisation élevée dans le primaire et le secondaire. Les familles doivent se préparer à des fermetures, tandis que les parents travaillant dans le secteur privé peuvent envisager télétravail ou aménagement d’horaires.

Hôpitaux et santé : continuité des services

Malgré la mobilisation des soignants, les hôpitaux garantissent un service continu. Les urgences, blocs opératoires et services de réanimation restent opérationnels, bien que certaines consultations non urgentes dans les hôpitaux publics puissent être reportées.

Les directions hospitalières ont activé leurs plans de continuité. Les soins urgents sont prioritaires, et les patients sont invités à vérifier le maintien de leurs rendez-vous. Les pompiers, également mobilisés, assurent les interventions d’urgence et participent à la manifestation parisienne.

Services administratifs : perturbations à prévoir

Les usagers des services administratifs doivent s’attendre à des fermetures le 29 septembre. France Travail, les centres des impôts et certaines mairies ne recevront pas de public. Les agents participent massivement à la grève, exprimant leurs préoccupations quant au pouvoir d’achat.

Les demandeurs d’emploi ne pourront pas visiter les agences France Travail, mais les services en ligne restent disponibles. Les contribuables doivent privilégier les démarches en ligne pour les urgences fiscales. Certaines mairies maintiendront un accueil minimal pour l’état civil.

Conseils pour les salariés et entreprises en période de grève

Pour les parents salariés, anticiper la garde d’enfants est crucial. Vérifier l’ouverture des écoles permet d’organiser télétravail ou congé. Les entreprises peuvent faciliter cela en assouplissant les horaires ou en autorisant le travail à distance. Les manifestations prévues dans 150 à 170 villes pourraient perturber la circulation urbaine.

Pour les entreprises, la grève souligne l’importance d’une politique RSE attentive aux conditions de travail. L’écart de 19,17 points entre l’inflation cumulée (24,17% depuis 2017) et les revalorisations salariales (5%) témoigne d’un décrochage du pouvoir d’achat. Les entreprises qui adaptent les rémunérations au contexte social limitent les risques de démobilisation.