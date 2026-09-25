Ce que l’on sait sur l’enfant de 7 ans qui aurait tué sa tante d’un coup de couteau dans le Val-de-Marne pour protéger sa mère

Une femme de 49 ans est morte poignardée à la gorge par son neveu de 7 ans, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2026, aux alentours de 4 h 30, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Le drame s’est produit au domicile de la mère du garçon, où sa sœur aînée, la victime, passait la nuit.

Selon une source policière ayant confirmé une information initialement publiée par Le Parisien, tout serait parti d’une dispute entre les deux sœurs autour d’un lissage de cheveux. Le ton serait monté. C’est à ce moment que l’enfant serait allé chercher un couteau caché dans la salle de bain avant de frapper sa tante, notamment à la gorge et dans le dos, selon Le Parisien et Le Figaro.

Grièvement blessée, la victime a réussi à sortir de l’immeuble avant de s’effondrer dans la rue. Des voisins, alertés par des cris, ont prévenu la police et les secours. Un homme, d’abord considéré comme suspect, s’est en réalité révélé être un simple témoin : ce voisin dit avoir entendu des appels à l’aide et avoir voulu porter secours à la victime.

Elle était encore vivante à l’arrivée des policiers, mais elle n’a pas survécu à ses blessures malgré des tentatives de réanimation. Son décès serait survenu vers 5 h 20, selon Le Parisien.

Des traces de sang sur les avant-bras de la mère et de l’enfant

Sur place, les policiers ont trouvé la mère de l’enfant, âgée de 34 ans et sœur cadette de la victime, ainsi que son fils. Des traces de sang ont été relevées sur les avant-bras des deux. Face aux enquêteurs, la mère a directement mis en cause son fils : « C’est mon fils qui a mis le coup de couteau pour me défendre. »

L’enfant s’est lui-même accusé, expliquant avoir agi pour protéger sa mère pendant la dispute : « Je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas que vous mettiez ma mère en prison. J’ai défendu ma maman. » À son arrivée sur les lieux, le père du garçon lui aurait répondu : « Tu as voulu défendre ta maman, ce n’est pas grave, tu as fait ce qu’il fallait, c’est un accident. »

La mère et l’enfant ont été conduits à l’hôpital pour des examens, sous surveillance policière, précise Le Figaro.

Ces déclarations, recueillies dans la confusion de la nuit, restent à confirmer. L’enquête n’a pas établi avec certitude qui a porté le coup mortel, ni le mobile exact du drame. Une nouvelle audition de l’enfant doit avoir lieu, tout comme celles de la mère et des témoins présents sur les lieux.

Sollicité par franceinfo, le parquet de Créteil a indiqué qu’il n’y aurait « aucune communication avant le début de semaine prochaine, afin de préserver les investigations ».