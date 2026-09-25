Nicolas et sa femme gagnent 5000€ par mois à 59 ans : « À 3 ans de la retraite, on doit encore faire attention à tout »

« On fait attention à tout, moi à 59 ans, les vacances c’est en toile de tente, c’est pas possible, je reste au boulot même à 1500 euros, c’est pas possible. » Le constat vient de Nicolas, auditeur de RTL intervenu dans l’émission « Les Auditeurs ont la parole ». Il a 59 ans, il est à trois ans de la retraite, et touche 1 980 euros par mois.

Seul, ce salaire ne lui permettrait pas grand-chose, reconnaît-il à l’antenne. Mais sa compagne gagne davantage que lui. Ensemble, ils réunissent entre 4 500 et 5 000 euros mensuels, rapporte le magazine Marie France. « Heureusement que ma femme gagne un peu plus que moi, on est entre 4500 et 5000 euros par mois », a-t-il précisé sur RTL.

Un revenu de couple confortable sur le papier, mais qui, selon lui, ne suffit pas à desserrer l’étau du quotidien.

Interrogé sur le fait que d’autres auditeurs pourraient juger ce niveau de vie enviable, Nicolas ne s’en cache pas : « Oui, certains peuvent se dire oui. » Le témoignage, diffusé sur RTL, a ensuite gagné les réseaux sociaux, où il a partagé les internautes entre ceux qui estiment que 5 000 euros par mois devrait suffire à vivre confortablement et ceux qui rappellent qu’un montant de salaire ne dit rien des charges réelles d’un foyer.

Les internautes comparent leurs propres revenus

Sur X, plusieurs utilisateurs ont mis leur propre budget en regard de celui de Nicolas. Julien Rival raconte toucher 2000 euros, sa compagne 1800 euros, ramenés entre 1200 et 1400 euros depuis qu’elle est au chômage, pour un foyer avec deux enfants.

Il dit s’en sortir en coupant certaines dépenses : « Après, on fait attention : pas de Netflix, Mc Do rarement, forfait à 6 € sur nos tél, pas de ciné… Tout dépend de tes dépenses derrière ! »

D’autres se montrent plus sceptiques sur le récit de Nicolas. Sanchez Julien imagine que le couple vit dans une baraque de 300m2 qui leur coûte une blinde. Gentleman soupçonne, de son côté, des achats d’alcool à répétition et des crédits à la consommation qui grèveraient le budget. Hidden va plus loin, doutant que le couple ait jamais connu le smic et s’interrogeant sur le montant de leur forfait téléphonique.

À l’inverse, Hector Salamanca prend la défense de l’auditeur en quelques mots, estimant qu’il a raison et que ce n’est rien à 4. Ana Duferret élargit le débat, rappelant que d’autres ménages n’ont, eux, plus assez pour nourrir leurs enfants.

La fiche ne détaille ni le logement du couple, ni ses éventuels crédits. De quoi laisser la question ouverte : à 4 500 ou 5 000 euros par mois, que reste-t-il vraiment à la fin du mois ?