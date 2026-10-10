Trêve hivernale 2026-2027 : qui est vraiment protégé contre l’expulsion ?

Chaque hiver en France, du 1er novembre au 31 mars, les locataires bénéficient d’une protection contre l’expulsion, même si une décision de justice a été rendue. Cette période, connue comme la trêve hivernale, vise à protéger les plus vulnérables contre le froid et la rue. Cependant, cette protection n’est pas universelle : certains groupes, tels que les squatteurs, les conjoints violents et les habitants d’immeubles dangereux, ne sont pas couverts. Pour ceux qui le sont, la trêve ne suspend pas les dettes, et la menace d’expulsion revient dès avril.

La trêve hivernale : un droit fondamental face au froid

La trêve hivernale, mise en place par la loi Alur depuis le 24 mars 2014, suspend les expulsions locatives pendant cinq mois. Selon la Direction de l’information légale et administrative, cette période empêche l’exécution des expulsions, même ordonnées par un juge. Pour 2026-2027, cette trêve s’étend du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, interdisant aux commissaires de justice d’exécuter ces décisions durant cette période.

Pourquoi novembre à mars : la période où l’expulsion devient un danger mortel

Durant l’hiver, les conditions climatiques rendent la rue particulièrement dangereuse avec des risques accrus d’hypothermie, de maladies respiratoires et de décès. La trêve hivernale répond à une nécessité de santé publique en évitant que des personnes vulnérables se retrouvent sans abri. Elle suspend les expulsions pour divers motifs, tels que loyers impayés ou troubles de voisinage, et souligne que le droit au logement prime temporairement sur le droit de propriété.

Qui bénéficie de cette protection du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027

La trêve hivernale protège les locataires de leur résidence principale, qu’ils soient en règle ou non. L’expulsion est impossible durant ces cinq mois, quel que soit le montant des dettes. De plus, les coupures d’énergie sont interdites, garantissant un minimum de confort thermique. Malgré ces mesures, la précarité énergétique persiste pour de nombreux Français, comme l’indique notre article sur les changements de novembre.

Les exceptions : les oubliés de la protection hivernale

Six catégories échappent à la protection de la trêve. Leur exclusion révèle les limites de cette mesure sociale, qui, en protégeant certains, en laisse d’autres vulnérables.

Squatteurs : pourquoi ils ne sont pas couverts par la trêve

Les squatteurs, occupant sans droit ni titre, ne sont pas protégés par la trêve hivernale, quel que soit le type de bien occupé. Cette exception protège le droit de propriété, mais soulève des questions morales, car elle laisse des personnes souvent précaires sans abri en hiver.

Violences conjugales : l’exception qui protège les victimes… et les agresseurs

Les conjoints violents peuvent être expulsés, même pendant la trêve, pour protéger les victimes. Cependant, cette mesure laisse les agresseurs sans solution de relogement, ce qui pose des questions sur leur suivi social et le risque de récidive.

Autres cas limites : immeubles dangereux, relogements, personnes expulsées avant la trêve

Les habitants d’immeubles dangereux peuvent être expulsés pour des raisons de sécurité. Ceux bénéficiant d’un relogement adapté perdent la protection de la trêve, tout comme ceux expulsés avant le 1er novembre. Ces exceptions montrent que la protection hivernale n’est pas absolue, cédant face à des impératifs de sécurité ou des relogements.

L’illusion du sursis : les dettes continuent de s’accumuler

La trêve hivernale suspend l’expulsion mais pas les obligations financières. Comme le rappelle Service Public, les dettes de loyer continuent de s’accumuler, avec des intérêts de retard. À la fin de la trêve, les locataires peuvent se retrouver doublement endettés, compliquant la régularisation de leur situation.

Pourquoi la trêve ne résout pas la crise du logement des plus précaires

La trêve hivernale ne fait que repousser l’expulsion de cinq mois, sans traiter les causes de l’impayé ou ses conséquences. Les aides existent, mais leur accès est souvent complexe, et de nombreux locataires ignorent leurs droits ou renoncent par découragement. Ainsi, la trêve offre un répit temporaire sans apporter de solutions durables.

Avril 2027 : quand la protection disparaît, la vulnérabilité revient

Le 1er avril 2027 marque la fin de la trêve hivernale. Les procédures d’expulsion reprennent, et ceux qui n’ont pas trouvé de solution se retrouvent confrontés à la perte de leur logement. Les dettes accumulées compliquent la régularisation, et pour certains, le printemps devient synonyme de rupture avec le logement. La trêve hivernale sauve des vies en hiver, mais elle ne construit pas de pont vers l’après, laissant de nombreuses personnes dans une précarité persistante.