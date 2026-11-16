Un faux SMS réclame de petits frais de livraison, mais vise les données de la carte

Le message annonce un colis bloqué et une petite somme à régler. Dans son alerte publiée le 10 novembre 2026, l’Office fédéral suisse de la cybersécurité cite des demandes de prétendus frais de douane de 1,50 franc. Un montant assez faible pour inciter à payer rapidement, surtout lorsqu’on attend réellement une livraison.

L’OFCS signale une multiplication des signalements de boutiques frauduleuses et de messages usurpant des entreprises de logistique à l’approche des achats de fin d’année. Dans ces faux avis de livraison, le lien conduit à un formulaire destiné à collecter les données de carte bancaire ou à piéger la victime avec un abonnement caché. Le montant demandé à l’écran ne décrit donc pas toute la portée de l’opération.

Retrouver le suivi depuis la commande

Pour vérifier une demande, le point de départ le plus sûr est la confirmation d’achat conservée dans sa messagerie ou l’espace client du marchand. Elle permet de retrouver le transporteur et le numéro de suivi, puis de consulter directement son site officiel. Le fait de recevoir un SMS pendant qu’un colis est en route ne prouve pas que son expéditeur connaît réellement cette commande.

En France, Cybermalveillance.gouv.fr décrit le même mécanisme d’hameçonnage à la livraison. Le faux site réclame des informations personnelles puis des coordonnées de carte pour régler des frais supplémentaires. Le dispositif recommande, au moindre doute, de consulter le véritable suivi ou de contacter directement l’entreprise de livraison.

Si des données de paiement ont déjà été communiquées sur un site frauduleux, il faut contacter rapidement sa banque afin de faire opposition à la carte. Conserver le SMS, l’adresse du site et les éventuelles opérations permet de documenter les démarches. Un mot de passe également transmis doit être changé sur le service concerné, ainsi que sur les autres comptes où il était réutilisé.

La prudence commence dès le choix du vendeur. Dans ses conseils actualisés le 12 novembre, Bercy invite à vérifier la fiabilité du site avant de commander. L’OFCS souligne que les fausses boutiques soignent désormais leurs textes et leurs images grâce à l’IA.

Les promotions anticipées de novembre allongent la période des achats. Pour chaque livraison, garder la confirmation et le numéro de suivi facilite la vérification d’une demande de frais.