En Belgique, 25 à 40 litres de pluie par mètre carré attendus avant mardi midi

La province belge de Luxembourg est particulièrement concernée par l’avertissement de l’IRM, avec des cumuls parfois supérieurs. Pour les habitants et les Français en séjour dans le pays, les précautions portent sur le logement, les déplacements et le bon recours aux secours.

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En Belgique, 25 à 40 litres de pluie par mètre carré attendus avant mardi midi © Social Mag
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La première perturbation doit passer dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre, puis mardi matin. Dans son avertissement pour la Belgique, l’Institut royal météorologique prévoit 25 à 40 litres de pluie par mètre carré en vingt-quatre heures dans la province de Luxembourg, et davantage par endroits. Des cumuls comparables restent possibles plus localement dans les provinces de Namur et de Liège.

L’avertissement pluie court du lundi à 14 heures au mardi à midi. Il concerne bien une prévision : ces quantités ne constituent pas un bilan d’inondations déjà survenues. Pour un séjour ou un déplacement dans les secteurs concernés, la carte actualisée de l’IRM permet de suivre l’évolution de la vigilance.

La séquence pourrait se prolonger au-delà de ce premier passage. Plusieurs perturbations sont annoncées jusqu’à vendredi compris, avec des cumuls susceptibles de dépasser 80 litres par mètre carré avant le week-end sur une grande partie de la Haute Belgique. D’autres avertissements pourront donc suivre.

Protéger le logement et réserver le 112 aux situations dangereuses

Avant l’arrivée de l’eau, le Centre de crise national belge recommande de dégager gouttières et fossés, de mettre les documents importants et les objets de valeur en hauteur et de repérer les dispositifs de coupure du gaz et de l’électricité. Il invite aussi à se renseigner sur les zones sensibles aux inondations.

Si l’eau monte, les consignes sont de limiter les déplacements et d’éviter les zones dangereuses. Une inondation pluviale peut apparaître lorsque le sol ou les évacuations ne parviennent plus à absorber les précipitations. La situation d’une habitation dépend donc aussi de son emplacement et de ses possibilités d’écoulement.

En Belgique, une cave inondée nécessitant l’intervention des pompiers, sans personne en danger, peut faire l’objet d’une demande sur le guichet national 1722.be, accessible en permanence. Le téléphone 1722 est utilisable lorsqu’il est activé. Si une vie est menacée, s’il existe un risque d’effondrement ou un danger sur la voie publique, les autorités demandent d’appeler le 112.

Après d’éventuels dégâts, le Centre de crise conseille de photographier les lieux et de contacter rapidement son assureur pour engager le dossier d’indemnisation.

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