Des réservations Reka volées servent à piéger les vacanciers sur WhatsApp

Le message arrive sur WhatsApp et évoque un séjour que vous avez réellement réservé. Il demande de confirmer les vacances en suivant un lien. C’est précisément ce qui a alerté plusieurs clients de Reka : la Caisse suisse de voyage a annoncé lundi 16 novembre avoir subi une cyberattaque la veille, en fin d’après-midi.

Selon les informations communiquées par la coopérative à Keystone-ATS et rapportées par RTN, environ 8 200 clients sont concernés. Des données personnelles et des renseignements sur leurs voyages ont été consultés par les pirates. Reka indique avoir prévenu les personnes touchées et déposé plainte.

La présence de véritables dates de séjour rend l’approche plus crédible qu’un message envoyé au hasard. Certains destinataires retrouvent des informations exactes dans la demande frauduleuse. Cela ne transforme pas le lien en procédure officielle : ces détails font justement partie des données auxquelles les attaquants ont accédé.

Une réservation exacte ne garantit pas l’origine du message

Interrogé par la radio publique suisse SRF, le directeur Roland Ludwig confirme l’incident. Les tentatives peuvent passer par WhatsApp, mais aussi par SMS ou courriel. Les demandes présentent une action comme nécessaire pour valider une réservation existante.

Pour les voyageurs concernés, la consigne transmise est de ne pas ouvrir le lien et de bloquer le numéro. Une personne ayant déjà saisi des données de paiement sur la page frauduleuse doit faire bloquer sa carte bancaire. Il faut distinguer la réception d’un message de la transmission effective de coordonnées bancaires : tous les clients dont des données ont été exposées n’ont pas nécessairement payé les escrocs.

À ce stade, l’origine de la fuite et l’identité des auteurs restent inconnues. L’entreprise enquête avec des spécialistes en cybersécurité. Son directeur affirme que les mesures de protection ont été renforcées et que le système Reka d’argent de voyage, avec ses chèques et cartes de paiement, n’est pas concerné par cette attaque. Cette précision porte sur ce système distinct ; elle n’efface pas l’exposition des informations de réservation.