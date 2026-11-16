Grève du 17 novembre : deux trains sur trois prévus entre Paris et Montargis

Transilien a précisé ses prévisions lundi à 17 h 07. Les voyageurs du sud de la Seine-et-Marne devront aussi tenir compte des plages réduites vers Montereau. Les horaires de chaque trajet sont consultables avant le déplacement en gare.

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La Rédaction
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Grève du 17 novembre : deux trains sur trois prévus entre Paris et Montargis © Social Mag
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Entre Paris Gare de Lyon et Montargis, Transilien prévoit deux trains sur trois mardi 17 novembre, dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel. L’opérateur a actualisé ses prévisions lundi 16 novembre à 17 h 07. Pour les personnes qui travaillent loin de leur domicile, l’heure du train retenu compte donc davantage qu’une moyenne sur l’ensemble du réseau.

La desserte Paris Gare de Lyon–Montereau doit elle aussi fonctionner à raison de deux trains sur trois, dans les plages indiquées de 5 h 40 à 9 h 45 puis de 15 h 15 à 22 h 15. Entre Melun et Montereau via Héricy, les plages annoncées sont de 6 heures à 9 h 30 puis de 16 h 30 à 20 heures, également avec deux trains sur trois.

Ces indications ne permettent pas de déterminer qu’un départ particulier sera maintenu. Une fréquence moyenne ne signifie pas non plus que les trains sont régulièrement espacés. Pour organiser une garde d’enfant, un rendez-vous ou une correspondance, il faut partir de l’horaire du trajet effectivement proposé.

Vérifier le voyage complet avant de rejoindre la gare

Transilien précise que les recherches d’itinéraires et les fiches horaires intègrent les suppressions liées au mouvement dès la veille à 17 heures. Il recommande aussi de consulter les prochains départs avant de se rendre en gare.

La vérification doit porter sur l’aller et sur le retour. Une personne qui dispose d’un train le matin ne peut pas déduire de ce seul résultat qu’elle retrouvera son horaire habituel en fin de journée. Si le déplacement comprend un autre train, un bus ou une marche importante, mieux vaut rechercher l’ensemble du parcours plutôt que la seule liaison principale.

L’annonce porte sur les dessertes du 17 novembre. Elle ne signifie pas que tous les trains d’Île-de-France sont annulés : les prévisions distinguent les secteurs perturbés des services annoncés normaux. Les résultats actualisés de l’opérateur restent le point de contrôle pour choisir son départ.

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