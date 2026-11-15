En Suisse, elle attendait une table et un canapé de Micasa pour son déménagement. Elle a finalement récupéré son argent

Le jour du déménagement, une table de fortune a pris la place de celle que la famille avait commandée. Début novembre, une cliente de Micasa racontait à Blick comment elle s’était retrouvée dans son nouvel appartement de la région de Zurich sans sa table ni son canapé. À eux deux, les meubles représentaient 5 088 francs suisses. Ce dimanche 15 novembre, le quotidien rapporte que les clientes dont il avait relayé les difficultés ont finalement obtenu leur remboursement.

Dans le cas de cette lectrice, que le journal appelle Ronja, le passage en magasin avait d’abord compliqué les choses. Venue à Volketswil pour récupérer le prix des meubles, elle avait présenté sa carte au terminal. Au lieu du crédit attendu pour le canapé, un nouveau débit de 2 689 francs était apparu. L’émetteur de la carte lui avait ensuite confirmé l’annulation de cette seconde opération.

Sur son compte, la différence était importante. Annuler le débit effectué par erreur ramenait la cliente à sa situation de départ : elle avait toujours payé une première fois pour le canapé. Lors de son premier témoignage, Micasa lui avait déjà rendu le prix de la table. Elle attendait encore le remboursement des 2 689 francs de la commande initiale. C’est cette attente qui a pris fin, d’après le suivi publié par Blick.

Du côté des fournisseurs, des sommes restent réclamées

Le même dimanche, la SonntagsZeitung a rendu compte d’un extrait du registre suisse des poursuites datant du début novembre. Selon son enquête, les créances réclamées à l’ancienne enseigne d’ameublement de Migros atteignaient environ 850 000 francs. Micasa a fait opposition à certaines poursuites, précise la dépêche de l’agence suisse Keystone-ATS. Ce total ne permet donc pas de savoir quelle somme sera finalement versée.

L’entreprise avait reconnu auprès de Blick des retards de paiement envers ses fournisseurs durant sa transition et annoncé qu’elle cherchait des accords avec les partenaires concernés. Le remboursement documenté pour ces clientes apporte une réponse à leurs commandes précises. Pour les autres acheteurs en attente, la date de livraison ou de remboursement reste à vérifier auprès de l’enseigne, dossier par dossier.