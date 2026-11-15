Les chiffres de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), publiés le 9 novembre 2026, font apparaître des évolutions opposées de l’impôt sur le revenu payé en 2025 selon le niveau de revenus. Celui des ménages du sixième décile a augmenté de 6,7 % ; celui des 0,1 % les plus aisés a diminué de 9,4 %.

Des hausses pour les déciles intermédiaires, des baisses au sommet

Les ménages du sixième décile, situé au cœur de la classe moyenne, ont connu une augmentation d’impôts de 6,7% en 2025, selon le rapport de Bercy. La hausse atteint 3 % pour le cinquième décile et 12 % pour le septième. Au total, 47,7 % des Français paient l’impôt sur le revenu, soit la proportion la plus élevée depuis 2012. Les recettes de cet impôt ont progressé de 1 %, à 92,6 milliards d’euros.

À l’autre extrémité de la distribution des revenus, l’impôt payé par les 1 % les plus aisés a baissé de 5,1 %, et celui des 10 % les plus aisés de 1,4 %. Pour les 0,1 % du sommet, le recul atteint 9,4 %. Les salaires, soumis au prélèvement à la source, n’offrent pas la même possibilité de choisir la date de perception que certains revenus du capital. L’inflation nominale et l’absence d’ajustement des tranches d’imposition sont également en cause dans la hausse supportée par les salariés.

La contribution sur les hauts revenus et le calendrier des versements

Le rapport de la DGFiP révèle le tour de passe-passe : les revenus du capital, notamment les dividendes et les plus-values, ont augmenté de 32 % en 2024, puis diminué de 13 % en 2025. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), instaurée en octobre 2024, devait garantir une imposition minimale de 20 % aux foyers dont le revenu fiscal dépasse 250 000 euros.

La DGFiP évoque une possible anticipation des versements : « Les contribuables concernés et en capacité d’anticiper le versement de certains revenus ont pu déclencher leur versement en 2024 plutôt qu’en 2025. » Un dividende peut ainsi être versé en décembre plutôt qu’en janvier, ou une plus-value réalisée avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle taxe. La CDHR a rapporté 620 millions d’euros en 2025, contre 1,9 milliard initialement prévu, soit un rendement inférieur de 68 % à la prévision.

Les critiques de la progressivité de l’impôt

Sandra Demarcq, secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, met en cause les possibilités d’optimisation ouvertes aux contribuables les plus fortunés : « Les contribuables très riches utilisent des systèmes légaux pour contourner les impôts. L’impôt sur le revenu, qui est progressif, devient régressif pour les contribuables les plus fortunés parce qu’ils s’appuient sur tous les leviers légaux. » Elle ajoute : « C’est la classe moyenne qui trinque et c’est les conséquences du système fiscal. Il faudrait le réformer en particulier sur l’impôt sur le revenu pour qu’il redevienne ce qu’il aurait dû être, c’est-à-dire faire participer les contribuables selon leurs besoins. »

L’analyste Henry Buzy-Cazaux souligne que le gouvernement fait fausse route dans sa logique budgétaire. Les prévisions de dépenses publiques alimentent aussi la discussion : les dépenses sociales des départements pourraient grimper de 60% d’ici 2040, selon un rapport.