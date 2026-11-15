En Espagne, un don à la caisse du supermarché peut remplir les rayons d’une banque alimentaire plusieurs mois plus tard

Dans un supermarché espagnol partenaire de la Gran Recogida, on peut passer devant les bénévoles avec un chariot vide et faire tout de même un don. Il suffit, dans les enseignes qui le proposent, d’ajouter une somme au moment de payer. L’argent reste disponible auprès du distributeur. La banque alimentaire pourra s’en servir plus tard, lorsqu’elle saura exactement quels produits acheter.

Cette collecte nationale, dont la quatorzième édition se tient du 13 au 15 novembre, concerne plus de 11 000 établissements, d’après la Fédération espagnole des banques alimentaires. Les modalités varient selon le magasin. Certains reçoivent aussi des denrées non périssables apportées sur place. Pour ce dernier jour de collecte, un détail compte pour les clients qui font leurs courses en Espagne. Comme le rappelle la banque alimentaire de Madrid, seuls les supermarchés habituellement ouverts le dimanche peuvent accueillir les donateurs ce jour-là.

Des achats au fil de l’année

Avec un paquet de pâtes déposé à la sortie, l’association connaît d’emblée la nature et la quantité de ce qu’elle recevra. Avec un don en caisse, elle dispose d’un crédit d’achat dans l’enseigne. Elle peut l’utiliser au fil de l’année, au moment où ses réserves s’amenuisent, et choisir une denrée qui manque dans ses stocks. La fédération y voit aussi un moyen d’éviter de transporter et d’entreposer d’un seul coup tous les produits d’un week-end de collecte.

Le poids de ces trois jours se mesure localement. À Madrid, la banque alimentaire indique que les dons de l’édition 2025 ont représenté 9 % de l’ensemble des denrées de base qu’elle a reçues cette année-là. Ce chiffre porte sur ses propres approvisionnements. À l’échelle de l’Espagne, la fédération estime que son réseau aide près d’un million de personnes à se nourrir.

Pour ceux qui connaissent la collecte des banques alimentaires en France, la démarche commence au même endroit, pendant les courses. En Espagne, ceux qui ne passent pas en magasin peuvent également contribuer directement sur le site de la fédération.