En Espagne, un don à la caisse du supermarché peut remplir les rayons d’une banque alimentaire plusieurs mois plus tard

Plus de 11 000 magasins participent à la collecte espagnole du 13 au 15 novembre. Selon l’enseigne, les clients peuvent donner des produits ou laisser quelques euros en caisse. Les banques alimentaires peuvent ensuite choisir elles-mêmes les denrées qui leur manquent.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
62d9b110 Panier Collecte Alimentaire Espagne
En Espagne, un don à la caisse du supermarché peut remplir les rayons d’une banque alimentaire plusieurs mois plus tard © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Dans un supermarché espagnol partenaire de la Gran Recogida, on peut passer devant les bénévoles avec un chariot vide et faire tout de même un don. Il suffit, dans les enseignes qui le proposent, d’ajouter une somme au moment de payer. L’argent reste disponible auprès du distributeur. La banque alimentaire pourra s’en servir plus tard, lorsqu’elle saura exactement quels produits acheter.

Cette collecte nationale, dont la quatorzième édition se tient du 13 au 15 novembre, concerne plus de 11 000 établissements, d’après la Fédération espagnole des banques alimentaires. Les modalités varient selon le magasin. Certains reçoivent aussi des denrées non périssables apportées sur place. Pour ce dernier jour de collecte, un détail compte pour les clients qui font leurs courses en Espagne. Comme le rappelle la banque alimentaire de Madrid, seuls les supermarchés habituellement ouverts le dimanche peuvent accueillir les donateurs ce jour-là.

Des achats au fil de l’année

Avec un paquet de pâtes déposé à la sortie, l’association connaît d’emblée la nature et la quantité de ce qu’elle recevra. Avec un don en caisse, elle dispose d’un crédit d’achat dans l’enseigne. Elle peut l’utiliser au fil de l’année, au moment où ses réserves s’amenuisent, et choisir une denrée qui manque dans ses stocks. La fédération y voit aussi un moyen d’éviter de transporter et d’entreposer d’un seul coup tous les produits d’un week-end de collecte.

Le poids de ces trois jours se mesure localement. À Madrid, la banque alimentaire indique que les dons de l’édition 2025 ont représenté 9 % de l’ensemble des denrées de base qu’elle a reçues cette année-là. Ce chiffre porte sur ses propres approvisionnements. À l’échelle de l’Espagne, la fédération estime que son réseau aide près d’un million de personnes à se nourrir.

Pour ceux qui connaissent la collecte des banques alimentaires en France, la démarche commence au même endroit, pendant les courses. En Espagne, ceux qui ne passent pas en magasin peuvent également contribuer directement sur le site de la fédération.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

A7dbb6d5 Etudiants Montpellier
Société

À Montpellier, neuf étudiants sur dix qui arrivent dans la métropole choisissent la ville-centre

32347d8e Courrier Locataires Maileva
Société

Cyberattaque chez Maileva : pourquoi des locataires qui n’ont jamais utilisé ce service sont concernés

F1328029 Cohabitation Legale Mariage Belgique
Société

En Belgique, le mariage explique 57 % des fins de cohabitation légale

B11695e1 Diplomes Irlande Regions
Société

En Irlande, 22 points séparent Dublin des Midlands pour les diplômes du supérieur

Aéroport
Le Coin RSESociété

Paris-Beauvais, dernier aéroport européen dans un classement fondé sur les avis Google

Babysitting
EmploiSociété

Babysitting : le modèle gagnant-gagnant qui redonne du pouvoir aux jeunes et aux familles

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly