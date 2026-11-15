À Montpellier, neuf étudiants sur dix qui arrivent dans la métropole choisissent la ville-centre

Parmi les étudiants installés dans la métropole de Montpellier en 2021, neuf nouveaux arrivants sur dix ont emménagé dans la commune de Montpellier. Une étude publiée le 12 novembre par l’Insee montre comment ces arrivées dessinent une géographie bien différente de celle des jeunes familles.

À Hôpitaux-Facultés, plus de quatre habitants sur dix sont étudiants. Ce quartier de Montpellier rassemble à lui seul trois étudiants de la commune sur dix, selon l’étude de l’Insee et de Montpellier Méditerranée Métropole publiée le 12 novembre 2026. Les données portent sur les années qui précèdent et suivent le recensement de 2021. Elles permettent de distinguer deux réalités : les lieux où vivent les étudiants et ceux où s’installent les personnes qui viennent d’arriver dans la métropole.

Plus d’un nouvel arrivant sur trois est étudiant

Parmi les personnes venues s’établir dans la métropole en 2021, 37 % étaient étudiantes. La part atteint 42 % parmi les personnes arrivées de l’étranger. Pour ces jeunes, la géographie de l’installation est très resserrée : sur dix étudiants entrant dans la métropole, neuf choisissent la ville de Montpellier. Le phénomène se lit aussi dans les quartiers du Centre historique, de Boutonnet et de La Comédie, où environ trois habitants sur dix sont étudiants.

Ces proportions ne se retrouvent pas à l’échelle des 31 communes. En 2022, les étudiants représentaient 11,5 % de l’ensemble des habitants de la métropole, contre 11 % en 2014. La forte présence étudiante parmi les nouveaux venus coexiste donc avec une évolution assez lente de leur poids dans la population. Une partie de ceux qui se sont installés pour suivre leurs études quittent ensuite le territoire, notamment après l’obtention de leur diplôme.

Passé 25 ans, les déménagements changent de direction

La métropole perd davantage de 25-39 ans qu’elle n’en accueille. Les auteurs évoquent, outre les départs en fin d’études, la recherche d’un logement plus spacieux ou moins cher au-delà des limites métropolitaines. À l’intérieur de ces limites, les communes autres que Montpellier attirent davantage les jeunes ménages. Leur installation y atténue le vieillissement de la population.

La distinction entre ville et métropole compte jusque dans la lecture du solde migratoire. Un ménage qui quitte Montpellier pour une commune voisine appartenant à la métropole change la composition des deux communes sans modifier le nombre total d’habitants du territoire. À l’inverse, un étudiant qui arrive d’une autre région grossit à la fois les effectifs de sa commune d’accueil et ceux de la métropole. Entre 2014 et 2022, l’excédent des arrivées sur les départs a représenté les deux tiers de la croissance démographique métropolitaine.