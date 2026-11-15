Inondations dans l’Hérault : quand prévenir son assurance si l’eau est entrée chez soi ?

À Candillargues, dans l’Hérault, une femme de 73 ans a été retrouvée saine et sauve dimanche 15 novembre après avoir passé la nuit près de son véhicule. Les fortes pluies du week-end posent aussi une question très concrète à quiconque retrouve de l’eau dans son logement. Faut-il attendre que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle pour joindre l’assureur ? On peut le prévenir dès la découverte des dégâts.

Deux interlocuteurs ont chacun leur rôle. La mairie recueille les signalements des habitants et peut demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune. L’assureur, lui, reçoit la déclaration concernant le logement et les biens couverts par le contrat. Un signalement à la mairie ne lui transmet pas automatiquement le dossier de la famille.

Le délai de 30 jours commence à la publication de l’arrêté

Pour que la garantie catastrophe naturelle puisse jouer, l’arrêté doit couvrir la commune, la période et le phénomène en cause. S’il est pris, les assurés disposent au plus tard de 30 jours après sa publication au Journal officiel pour déclarer leur sinistre, précise Service Public. Le calcul ne part donc ni du premier jour de pluie, ni de la date à laquelle on a pu rentrer chez soi. Rien n’oblige à laisser passer ces jours pour ouvrir un dossier.

Une fois le retour dans le logement possible en sécurité, photographiez les pièces touchées et les biens endommagés. Pour une commode, un matelas ou un appareil ménager, notez ce qui a été abîmé et rassemblez les justificatifs disponibles. Une vue d’ensemble montre jusqu’où l’eau est montée. Une photo rapprochée aide à identifier l’objet. Les factures ou d’anciennes photos peuvent compléter la liste.

Le guide des démarches de Candillargues donne accès aux formalités. Avant de jeter un bien encombrant ou d’engager une remise en état définitive, demandez à l’assureur quelles pièces il souhaite examiner. Et gardez une copie datée de la déclaration avec les photos : c’est ce dossier qui permettra de rattacher chaque perte signalée au sinistre.